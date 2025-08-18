KIM: a kormány támogatja a Magyar Mezőgazdasági Múzeum Gödöllőre költözését

2025. augusztus 18. 23:04

A kormány elkötelezett a magyar kulturális örökség védelme és ápolása mellett, ezért támogatja a Magyar Mezőgazdasági Múzeum gyűjteményeinek méltó és korszerű elhelyezését a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) gödöllői Szent István Campusán építendő új múzeumépületben - közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) hétfőn az MTI-vel.

A közleményben idézték Hankó Balázs kulturális és innovációs minisztert, aki szerint "a nagyszabású fejlesztés célja, hogy Európa legkorszerűbb mezőgazdasági múzeuma jöjjön létre".

"A MATE gödöllői campusa nemcsak a gyűjtemények biztonságos és modern elhelyezésére alkalmas, hanem az egyetem mintagazdaságával együttműködve lehetőséget teremt a tenyésztésbe bevont, illetve a magyar gazdák által a korábbi évszázadokban tenyésztett állatok, valamint a Kárpát-medence gazdag természeti örökségének bemutatására is. Gödöllő Budapesthez való közelsége könnyű elérhetőséget biztosít, így a létesítmény egyszerre válhat a magyar családok kedvelt kirándulóhelyévé és nemzetközi szinten is vonzó turisztikai célponttá" - idézték a minisztert.

A KIM tájékoztatása szerint Magyar Mezőgazdasági Múzeum a magyar agrártörténet, az élelmiszertermelés, valamint a természet- és környezetgazdálkodás kiemelkedő szakmai és kulturális jelentőségű intézménye.

"Európa egyik legnagyobb mezőgazdaság-történeti gyűjteményeként méltó arra, hogy új, korszerű épületben kapjon helyet. Az új létesítményben interaktív állandó kiállítások, látogatóbarát időszaki tárlatok és szabadtéri bemutatók várják majd a vendégeket, többek között őshonos és jelenleg is tenyésztett haszonállatokkal, a Kárpát-medence vadfajaival, valamint a magyar mezőgazdaság hagyományait és fejlődését bemutató gépekkel" - írták.

Hozzátették, az agrártudományok területén a világ legjobb 100-150 egyeteme között számon tartott MATE együttműködése a Magyar Mezőgazdasági Múzeummal új lehetőségeket nyit meg a magyar kultúra, a mezőgazdaság és az egyetemi oktatás számára, így a gödöllői elhelyezés egyszerre szolgálja a nemzeti kulturális örökség védelmét és a magyar agrárium fejlődését.

"A fejlesztés a csodás adottságokkal rendelkező Gödöllőnek és térségének is páratlan lehetőség, ezért is támogatja a kormány a beruházás mihamarabbi megvalósítását. A fejlesztésért és a költözés lebonyolításáért L. Simon László miniszteri biztos felel" - olvasható a KIM közleményében.

mti