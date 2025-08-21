Kelet-Lengyelországban lezuhant orosz drón

2025. augusztus 21. 23:08

A lengyel külügyminisztérium az orosz nagykövetségnek továbbított diplomáciai jegyzékben tiltakozott a Kelet-Lengyelországban lezuhant orosz drón miatt - közölte csütörtökön Pawel Wronski, a varsói külügyi tárca szóvivője.

A légi eszköz szerdára virradóan zuhant le a Lublini vajdaságban fekvő Osiny településen egy egy kukoricaföldre, és fel is robbant. Később a lengyel nyomozók orosz drónként azonosították.

A tiltakozó jegyzékben leszögezték, hogy Oroszország megsértette a Lengyelországgal 1992-ben aláírt barátsági és együttműködési szerződést, valamint a nemzetközi polgári repülésről szóló, 1944-es chicagói egyezményt - mondta el Wronski.

Hozzátette: a külügyminisztérium szerint az esemény "szándékos provokációt" jelent Oroszország részéről, a hibrid hadviselés elemének számít, és egy újabb, Lengyelországgal és az európai államokkal szembeni "rendkívül ellenséges cselekedetnek" minősül.

Lengyelország elítél minden, a polgári lakosságra veszélyt jelentő cselekvést, és követeli Oroszországtól az incidens tisztázását és "hasonló provokatív akciók beszüntetését" - hangsúlyozta a szóvivő.

A drón robbanása miatt több környékbeli ház ablaka betört, de senki sem sebesült meg. A lengyel hatóságok folytatják a nyomozást az ügyben.

mti