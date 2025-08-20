Kettesfogathajtó-vb - A magyar csapat folytatná a 2013 óta tartó sikersorozatot

A magyar csapat azzal a céllal vág neki a hollandiai Beekbergenben csütörtöktől vasárnapig tartó kettesfogathajtó-világbajnokságnak, hogy folytassa a 2013 óta tartó sikersorozatot.
Az elmúlt hat vb-n mind egyéniben, mind csapatban a magyaroké lett az aranyérem: 2013-ban és 2015-ben még Lázár Vilmos, a magyar szövetség jelenlegi elnöke diadalmaskodott, 2017-ben, 2019-ben, 2021-ben és legutóbb 2023-ban pedig Hölle Martin.
A magyar színeket hét hajtó képviseli majd, közülük hárman alkotják a csapatot.
Az elmúlt évek eredményei alapján a 28 éves címvédő helye szinte megkérdőjelezhetetlen és ifj. Fekete Györgyé is biztosnak tűnik, tekintve, hogy az előző két alkalommal tagja volt az aranyérmes triónak. A harmadik helyre pedig a szilvásváradi Dani Marcell pályázik a legnagyobb eséllyel, mivel múlt hónapban hazai közönség előtt megnyerte a nemzetközi versenyt.
Cseri Dávid csapatvezető viszont a szerdán esedékes állatorvosi vizsgálat előtt nem kívánt az összetételről beszélni.
A magyar hajtók egyértelmű célja a négynapos eseményen, hogy megőrizzék az előző hat világbajnokságon kiérdemelt helyüket, azaz folytassák a világ lovassportjában is egyedülálló sorozatot, hogy 2013 óta egyéniben és csapatban is veretlenek a szakág csúcseseményein.
Hölle és ifj. Fekete egyetértett abban, hogy most lesz a legnehezebb megvédeni a világbajnoki címet, előbbi a svájciakat, a németeket és a franciákat nevezte meg legnagyobb riválisként.
A vb-n további négy magyar versenyző áll rajthoz: Jámbor Vilmos, Kákonyi Norbert, Margitai Máté és Veszelszki Gábor, ők - amennyiben nem történik meglepetés a csapat összetételében - egyéniben lesznek érdekeltek.
A vb-re 24 ország 89 fogathajtója nevezett. A szokásoknak megfelelően csütörtökön és pénteken a díj-, szombaton a maraton-, vasárnap pedig az akadályhajtást rendezik. Két év múlva Magyarország lesz a házigazda.
