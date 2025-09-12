Kitiltották a Müncheni Filharmonikusokat

2025. szeptember 12. 16:09

A genti Flandriai Fesztivál szervezői lemondták a Müncheni Filharmonikusok szeptember 18-ára tervezett koncertjét, mert nem tartják elég egyértelműnek a zenekar jövendőbeli vezetőjének, az izraeli Lahav Shaninak a nyilvános állásfoglalását a gázai háborúval kapcsolatban - írta a belga sajtó csütörtökön.

A döntés éles nemzetközi bírálatokat váltott ki.

A híres komolyzenei fesztivál közleménye szerint nem kaptak világos képet a karmester álláspontjáról, aki jelenleg az Izraeli Filharmonikusok zeneigazgatója.

A szervezők hangsúlyozták: nem antiszemita döntést hoztak, de a karmester több alkalommal sem volt hajlandó egyértelműen elhatárolódni az izraeli kormány gázai hadműveleteitől. Hozzátették, hogy a német zenekar koncertjének törlésére a rendezvény "nyugalmának" és közönségük "koncertélményének megőrzése" érdekében került sor.

A belga külügyminiszter, Maxime Prévot "túlzónak" nevezte az intézkedést, és figyelmeztetett: nem szabad összemosni a zsidó közösséget, az izraelieket és izraeli kormány politikáját. Belgium izraeli nagykövete, Idit Rosenzweig-Abu a közösségi médiában antiszemitizmusnak minősítette az eljárást.

Németországban szintén felháborodást keltett a döntés. Wolfram Weimer kulturális miniszter "Európa szégyenének" nevezte a koncert törlését, amely szerinte kulturális bojkott Izrael ellen.

A Németországi Zsidók Központi Tanácsának elnöke, Josef Schuster úgy fogalmazott: "aki származása vagy vallása miatt rekeszt ki művészeket, az demokráciánk alapértékeit tiporja sárba."

Belgiumon belül is megosztotta a közvéleményt az ügy. A flamand miniszterelnök, Matthias Diependaele elhamarkodottnak és megosztónak tartja a döntést, míg Caroline Gennez flamand kulturális miniszter támogatásáról biztosította a fesztivált, mondván: a kulturális szektornak is ki kell fejeznie elutasítását a gázai "rémtettekel" szemben.

Lahav Shani 2026-ban veszi át hivatalosan a Müncheni Filharmonikusok vezetését. Az orosz Valerij Gergijevtől, a világ egyik leghíresebb karmesterétől néhány nappal Ukrajna megtámadása után vált meg azonnali hatállyal a bajor zenekar, mert a Vlagyimir Putyin orosz elnök közeli barátjának számító művész nem volt hajlandó egyértelműen elhatárolódni az Ukrajna ellen indított orosz háborútól.

mti