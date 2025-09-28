Halálra ítélték Tang Zsen-csient, a kínai mezőgazdasági és vidékügyi minisztérium korábbi párttitkárát és miniszterét az északkelet-kínai Csilin tartományban vasárnap, mert bűnösnek találták korrupció vádjában.
A kínai állami médiában felidézett vád szerint Tang 2007 és 2024 között magas tisztségeit felhasználva nyújtott előnyöket vállalatoknak és magánszemélyeknek üzleti, közbeszerzési és kinevezési ügyekben, és mindezért több mint 268 millió jüan (körülbelül 13 milliárd forint) értékben kapott jogtalan juttatásokat.
Tang a tárgyalás végén beismerte bűnösségét és megbánását fejezte ki.
A bíróság megállapította, hogy Tang Zsen-csien magatartása súlyosan sértette az állam és a nép érdekeit, ezért elvben a legsúlyosabb büntetést indokolta volna. Enyhítő körülményként ugyanakkor figyelembe vették, hogy egyes cselekményei nem vezettek eredményre, beismerte bűnösségét, feltárt a hatóságok előtt korábban ismeretlen tényeket, megbánást tanúsított, és a jogtalanul szerzett javak nagy részét visszafizette.
A bíróság ezért két évre felfüggesztette az ítélet végrehajtását.
Életfogytig megfosztotta viszont politikai jogaitól Tang Zsen-csient, és elrendelte teljes vagyonának elkobzását is. A bűncselekményből származó javakat és kamataikat az államkincstár kapja meg, bár egy részét a hatóságok még továbbra is próbálják visszaszerezni.
A Fradi emberhátrányban jobb volt, mint teljes létszámban. Hősies küzdelemben egy pontot szerzett.
A politikai agónia megkezdődött, és az elhúzás helyett felgyorsulni látszik. A józanabbak már azon ügyködnek, hogy legalább a látványos összeroskadást megelőzzék. Igyekeznek Patyomkin falat összemalterozni a látvány eltakarására.
"Legyünk hát büszkék nemzetünkre, legyünk hát erős nemzet. Hiszen küldetésünk is ez. Küldetésünk nem lehet más, mint hogy tovább erősödjünk és kiteljesedjünk. Ez pedig csak a szomszédainkkal való együttműködés révén valósítható meg" - fogalmazott a tárcavezető.
Felidézte azt is, hogy harmadik alkalommal mondhat beszédet a Mária Valéria hídnál, de első alkalommal állhat ott Robert Ficóval, aki Szlovákia történelmének leghosszabb hivatali idejével rendelkező, "elnyűhetetlen és elpusztíthatatlan" miniszterelnöke - fogalmazott Orbán Viktor.
Nagy Feró, a Beatrice frontembere, Kossuth-díjas rockzenész a legutóbbi Váci Polgári Estet követően a Vác Online-nak adott interjúban fejtette ki véleményét a Szőlő utcai botránnyal kapcsolatban.