Labdarúgó NB I - A Diósgyőr kiütésével megvan az MTK idénybeli első győzelme

2025. augusztus 9. 22:05

Az MTK megszerezte idénybeli első győzelmét a labdarúgó Fizz Ligában, miután a harmadik forduló szombati első mérkőzésén a mesterhármast szerző Molnár Rajmund vezérletével saját közönsége előtt 5-0-ra nyert a Diósgyőr ellen.

Fizz Liga, 3. forduló:

MTK Budapest-Diósgyőri VTK 5-0 (4-0)

Új Hidegkuti Nándor Stadion, v.: Káprály

gólszerzők: Molnár R. (7., 32., 43. - az elsőt és a harmadikat tizenegyesből), Kata (28.), Átrok (79.)

sárga lap: Saponjic (38.)

MTK:

Demjén - Bévárdi (Vitályos, 71.), Szépe, Kádár, Kovács P. - Németh H. (Törőcsik, 83.), Kata (Horváth A., 83.) - Molnár Á., Bognár (Átrok, 71.), Molnár R. (Németh K., 71.) - Jurina

DVTK:

Sentic - Szakos, Kecskés, Tamás, Demeter - Roguljic (Holdampf, a szünetben), Vallejo, Mucsányi (Bényei, a szünetben) - Acolatse, Saponjic (Jurek, a szünetben), Pozeg Vancas (Bárdos, a szünetben; Babós, 62.)

Az első két fordulóban mindkét együttes egy pontot szerzett, így a fővárosi találkozón a felek egyaránt az első győzelem megszerzésének céljával léptek pályára. A rekkenő hőségben rendezett összecsapáson kezezés miatt megítélt korai büntetővel kerültek előnybe a kék-fehérek.

Az MTK néhány percig még nyomás alá helyezte a vendégek kapuját, további lehetőségeket alakított ki, majd átadta a kezdeményezést a miskolci együttesnek.

Ezzel együtt is növelni tudta előnyét a fővárosi alakulat, amely néhány perc leforgása alatt előbb szöglet után, majd kontrából is betalált.

A szünet előtt pedig egy újabb tizenegyesből Molnár Rajmund saját maga harmadik, csapata negyedik találatát szerezte, a diósgyőri szurkolók pedig határozott kritikával illették kedvenceik teljesítményét.

A második félidőre négy cserével frissített a DVTK, amely tudott ugyan előrelépni ennek hatására, helyzetek tekintetében kiegyenlítettebb lett a játék képe, a különbségből viszont nem tudtak faragni a vendégek.

Sőt, a házigazda tovább tudta duzzasztani előnyét, így fölényes sikerrel gyűjtötte a három pontot.

mti