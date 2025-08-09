Labdarúgó NB I - Bohózatba illő tizenegyesek a Spartacus meccsén

A címvédő Ferencváros 4-1-re győzött a Nyíregyháza vendégeként a labdarúgó Fizz Liga harmadik fordulójának szombat esti mérkőzésén.
A zöld-fehérek a sikerükkel továbbra is veretlenek és a tabella élére ugrottak, míg a hazaiak nyeretlenek maradtak.
A fővárosi együttes kedden 20.15-től a bolgár Ludogorecet fogadja a Bajnokok Ligája selejtezőjének harmadik fordulójában.
Fizz Liga, 3. forduló:
Nyíregyháza Spartacus FC-Ferencvárosi TC 1-4 (0-3)
Nyíregyháza, v.: Csonka
gólszerzők: Edomwonyi (66., 11-esből), illetve Gruber (12., 74., utóbbit 11-esből), Varga B. (22.), Levi (33.)
sárga lap: Temesvári (18.), Jokic (60.), Edomwonyi (73.), illetve Levi (40.), Botka (45+3.), Cissé (60.), N. Keita (82.)
Nyíregyháza Spartacus FC:
Kersák - Jokic, Temesvári, Evangelu, Benczenleitner (Farkas, 75.) - Májer (Antonov, 75.), A. Keita, Katona M., Manner (Kovácsréti, 72.), Nagy D. (Toma, a szünetben) - Babunski (Edomwonyi, a szünetben)
Ferencvárosi TC:
Gróf - Botka, Raemaekers, Cissé (Szalai G., 68.) - Cadu, Maiga, Levi (Zachariassen, 77.), N. Keita (Arzani, 84.), Nagy B. - Varga B. (Joseph, 68.), Gruber (Madarász, 84.)
Némileg váratlanul az első percekben a Nyíregyháza volt kezdeményezőbb, de amíg a hazai játékosok rendre rossz megoldásokat választottak a ferencvárosi kapu előtt, addig a vendégek az első helyzetüket gólra váltották Gruber révén.
Innentől egyértelműen a fővárosi együttes akarata érvényesült, és amikor lendületből vitte a labdát a nyíregyházi védelemre, akkor abból rendre komoly lehetőség alakult ki, a játékrész derekán egy ilyen akció végén Varga megduplázta az előnyt.
Bő félóra után Levi szabadrúgásgólja tulajdonképpen el is döntötte a találkozót, az egyre hitehagyottabban futballozó nyírségiek még örülhettek is, hogy csak 3-0-s hátrányba kerültek, mert Levi később hatalmas ziccerben a kaput sem találta el.
Térfélcserét követően a magabiztos vezetése birtokában a Ferencváros nagyon visszavett a tempóból, ezt kihasználva a Nyíregyháza többször próbára tette a Dibuszt helyettesítő Grófot.
A vendégeknél a koncentráció hiányát mutatta az is, hogy a kapus kigurított kirúgása után Cissé kézzel ért labdába, amiért a játékvezető - a videobíró segítségével - büntetőt ítélt, melyet a csereként beállt Edomwonyi értékesített.
A bekapott gól ébresztőleg hatott az FTC-re, amely Gruber tizenegyesével visszaállította a háromtalálatnyi különbséget, így a hajrára nem maradtak izgalmak, hiába támadott rendületlenül a hazai csapat.
Gruber tizenegyesét az tette lehetővé, hogy egy Spartacus-hátvéd azt hitte, birkózómeccsen van, és egy szöglet előtt kétvállra fektetett egy Fradi-csatárt.
