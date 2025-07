Labdarúgó NB I - Döntetlen a szabolcsi rangadón

2025. július 27. 19:03

Az újonc Kisvárda sokáig vezetett, a 93. percben kapott góllal azonban végül csak döntetlent ért el vasárnap a Nyíregyháza otthonában a labdarúgó Fizz Liga új idényének első fordulójában.

A két szabolcsi csapat most először csapott össze egymással az élvonalban.

Fizz Liga, 1. forduló:

Nyíregyháza Spartacus FC-Kisvárda Master Good 1-1 (0-1)

Nyíregyháza, Városi Stadion, 6834 néző, v.: Berke

gólszerzők: Kovácsréti (93., 11-esből), illetve Matic (8.)

sárga lap: Alaxai (76.), Májer (84.), Nagy D. (91.), Antonov (92.), illetve Matic (38.), Melnyik (91.)

Nyíregyháza: Kersák - Alaxai, Evangelu, Korrea - Májer, Toma (Manner, 84.), Nagy D., Benczenleitner (Antonov, 64.) - Katona M. (A. Keita, 64.), Beke (Do. Babunszki, 64.) - Edomwonyi (Kovácsréti, 76.)

Kisvárda: Popovics - Cipetic, Matic, Oláh - Nagy K., Melnyik, Popoola (Soltész I., 84.), Soltész D.- Mesanovic (Matanovic, 77.) - Novothny (Molnár G., 68.), Jordanov

Két nyíregyházi helyzettel kezdődött a két csapat történetének első egymás elleni, élvonalbeli találkozója, a vezetést azonban a vendégek szerezték meg, amikor egy bal oldali szöglet után a 31. születésnapját éppen vasárnap ünneplő horvát Bernardo Matic az ötösről, középről zavartalanul fejelhetett kapura. A vendégek előtt a folytatásban is több lehetőség adódott, elsősorban a hazai védelem bizonytalankodása miatt.

Előbb Jordanov került helyzetbe, majd Mesanovic lőhetett egy hiba után, végül ismét Jordanov próbálkozhatott, miután Kersák eladta a labdát. Bár nem volt durva a játék, többször is ápolás miatt állt a mérkőzés. A félidő hajrájában közel állt az egyenlítéshez a Nyíregyháza, de Edomwonyi lövését Popovics a földön fekve bravúrosan, lábbal hárította és Nagy Dominik kísérleténél is blokkolt a kisvárdai védelem.

A fordulást követően is aktív maradt a házigazda, de nagy helyzetet nem sikerült kialakítania, míg a másik oldalon Novothny egy szabadrúgás után megduplázhatta volna csapata előnyét, ám rossz megoldást választott. A folytatásban is jóval veszélyesebben játszott az NB II előző idényének bajnoka. A 64. percben hármat is cserélt a hazaiak vezetőedzője, Szabó István, de sokáig ez sem hozott változást, a Nyíregyháza hátul és elöl és rendkívül bizonytalan volt.

A hajrához közeledve aztán sikerült kialakítaniuk egy helyzetet, azonban az utolsó pillanatban, a kapu előterében Nagy Krisztián tisztázni tudott. A várdaiak az utolsó percekben elsősorban az eredmény tartására törekedtek, ezzel együtt még akadt helyzetük is, amit azonban a csereként beállt Molnár elpuskázott. Molnár aztán a meccs végén is főszerephez jutott, miután a kezét érintette a labda a 16-oson belül, Berke pedig büntetőt ítélt. Miután a VAR megerősítette az ítéletet, Kovácsréti állt a labda mögé és magabiztosan értékesítette a 11-est, így döntetlennel zárult a rangadó.

MTI