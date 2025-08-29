Egy nemzetközi légibemutatót megelőző gyakorlat során lezuhant egy F-16-os vadászrepülőgép a közép-lengyelországi Radomban, a pilóta életét vesztette - közölte Tomasz Siemoniak, a lengyel titkosszolgálatok felügyeletéért felelős miniszter csütörtök este a TVN24 kereskedelmi hírtelevízióban.
"Ez egy nagyon drámai pillanat a lengyel légierő számára, először zuhant le egy F-16-os" - fogalmazott Siemoniak.
Adam Szlapka lengyel kormányszóvivő az X-en azt írta: a baleset helyszínére Wladyslaw Kosiniak-Kamysz kormányfőhelyettes, nemzetvédelmi miniszter utazik, aki a történteket már megbeszélte Donald Tusk miniszterelnökkel.
Radomban a hétvégén tartották volna az AirSHOW nevű, kétévente megrendezésre kerülő nemzetközi légiparádét, amelyre 20 országból vártak résztvevőket. A wp.pl hírportál a lengyel hadseregre hivatkozva azt írta, hogy a rendezvényt a tragédia miatt törölték.
El kell távolítanunk a hatalomból azokat, akik előjogokat adnak a jövevényeknek, miközben hátrányosan megkülönböztetik az őshonos lakosokat.
Ukrajna keleti határán egy atomhatalom hadserege sorakozott fel, és állt ott hónapokig, Zelenszkij ekkor csak hergelte Putyint. Mintha akarta volna, hogy elinduljon az orosz támadás. Mintha ez lett volna a – valahonnan kapott – feladata.
Simonyi Károly, magyar születésű amerikai szoftverfejlesztő, üzletember 2007-ben és 2009-ben űrturistaként járta meg a Nemzetközi Űrállomást. Mint mondta, az űrturisták ugyanabban a kiképzésben részesültek, mint az űrhajósok. Kiemelte, hogy a második alkalommal sokkal érdekesebb volt az űrutazás, mivel már felkészültebb volt és több ismerettel rendelkezett.
Kétezer rászoruló gyermek táskáját töltjük meg tanszerekkel. Lehetőséget biztosítunk a jövő József Attiláinak – hangsúlyozta Semjén Zsolt, a Kereszténydemokrata Néppárt elnöke, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet által meghirdetett, Iskolakezdés együtt akció sajtótájékoztatóján.
Horváth László hangsúlyozta, a kábítószerek elleni küzdelemben elengedhetetlen a szigorú hatósági fellépés, de a büntető jogszabályok mellett szükség van a közösségek egységes fellépésére, a droghasználat népszerűsítésének elutasítására, továbbá rehabilitációra és prevencióra is.