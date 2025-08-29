Lengyelországban lezuhant egy F-16-os repülőgép, a pilóta meghalt
2025. augusztus 29. 09:03

Egy nemzetközi légibemutatót megelőző gyakorlat során lezuhant egy F-16-os vadászrepülőgép a közép-lengyelországi Radomban, a pilóta életét vesztette - közölte Tomasz Siemoniak, a lengyel titkosszolgálatok felügyeletéért felelős miniszter csütörtök este a TVN24 kereskedelmi hírtelevízióban.

"Ez egy nagyon drámai pillanat a lengyel légierő számára, először zuhant le egy F-16-os" - fogalmazott Siemoniak.

Adam Szlapka lengyel kormányszóvivő az X-en azt írta: a baleset helyszínére Wladyslaw Kosiniak-Kamysz kormányfőhelyettes, nemzetvédelmi miniszter utazik, aki a történteket már megbeszélte Donald Tusk miniszterelnökkel.

Radomban a hétvégén tartották volna az AirSHOW nevű, kétévente megrendezésre kerülő nemzetközi légiparádét, amelyre 20 országból vártak résztvevőket. A wp.pl hírportál a lengyel hadseregre hivatkozva azt írta, hogy a rendezvényt a tragédia miatt törölték.

mti
