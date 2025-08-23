Modern nézőtérrel és hat premierrel várja a közönséget a Magyar Színház az új évadban

Modern nézőtérrel és hat premierrel várja a közönséget a Magyar Színház a 2025/2026-os évadban - tájékoztatta a teátrum az MTI-t pénteken.

A közlemény szerint a teátrum 2025/2026-os évadát ünnepélyes beszéddel nyitotta meg pénteken Nagy Viktor, a Magyar Színház igazgatója, aki elmondta, hogy az idei évadban több új tag is csatlakozott a társulathoz: Mészáros Árpád Zsolt és Csankó Zoltán Jászai Mari-díjas színész, míg vendégszínészként Kubik Anna Kossuth- és Jászai Mari-díjas színész, érdemes művész. Az új évadban társulati tagként lép majd színpadra Kiss Anna Gizella.

Az igazgató ismertette, hogy az új évad műsorán klasszikus és kortárs darabok egyaránt helyet kapnak. "Most egy felfelé ívelő szakaszban vagyunk. Célunk, hogy hosszú távon is stabil, erős társulatot építsünk, amely minden este felejthetetlen élményt ad közönségünknek" - emelte ki.

A teátrum hat új premierrel várja a közönséget az új évadban. Szeptember 13-án a Sinkovits Imre Stúdiószínpadon lesz a bemutatója Karl Wittlinger Ismeri a Tejutat? című drámájának Korda Bonifác rendezésében, Kosznovszky Márton, Szurcsík Ádám főszereplesével.

Október 3-án mutatják be Olt Tamás Minden jegy elkelt című zenés előadását, amely Fedák Sári, a legendás primadonna életének tragédiákkal és diadalokkal teli történetét tárja a közönség elé. A darab rendezője Olt Tamás, szereplői egybek mellett Kubik Anna, Soltész Bözse, Csikós Máté, Kiss Anna Gizella, Haumann Máté, Csankó Zoltán és Viczián Ottó, valamint a Magyar Színház táncosai lesznek.

Nagy Viktor rendezésében december 5-én lesz a premierje Csukás István - Deres Péter Keménykalap és krumpliorr című zenés mesejátékának a nagyszínpadon. A szerepeket a színház gyerekszereplői játsszák.

Február 6-án mutatják be a nagyszínpadon Rideg Sándor Indul a bakterház című vígjátékát Eperjes Károly rendezésében, egyebek mellett Csankó Zoltán, Kubik Anna, Viczián Ottó, Haumann Máté, Szabó Regina, Reviczky Gábor, Fillár István és Mészáros Árpád Zsolt szereplésével.

Új bemutató lesz még Szücs Zoltán Addikt című darabja, amely a függőség természetéről mesél sok humorral és fájdalommal, miközben megmutatja a kiút lehetőségét. A darabot Anger Zsolt viszi színre, a szerepeket többek között Szemenyei János, Haumann Máté, Trokán Anna, Varga Szilvia, Eperjes Károly és Fillár István alakítják.

Jövő év szeptemberében lesz az ősbemutatója a Wonderland című musicalnek Nagy Viktor rendezésében. A klasszikus történet modern változata Frank Wildhorn világhírű zenéjével, Broadway-slágerekkel szólal meg: Alice ezúttal a mai New Yorkból zuhan Wonderland világába - olvasható a tájékoztatóban.

Az évadnyitón Szabó Zoltán gazdasági igazgató beszámolt a színház nézőtérének megújításáról. A második ütemben a terem új szigetelést, festést és burkolatot kap, a széksorok modern vas- és faszerkezetre épülnek. A korábbi, rossz állapotú székeket vadonatúj, kényelmes ülések váltják fel. A tervekhez képest több fix ülőhely is készül, így a színház befogadóképessége körülbelül 600 fő lesz - tette hozzá.

A gazdasági igazgató ismertetése szerint a hivatalos átadóra szeptember 12-én kerül sor a Geszti-Monori-Tasnádi Ezeregy éjszaka 100. jubileumi gálaestjén, amelyhez egész éjszakás programsorozat kapcsolódik.

A gazdasági igazgató beszámolt a támogatói program eredményeiről is: eddig mintegy 140 széket fogadtak örökbe a színház barátai: rajongói (75 ezer forint), arany (250 ezer forint) és gyémánt (500 ezer forint) szintű támogatással. Az eddigi örökbefogadások közel 20 millió forinttal járultak hozzá a felújításhoz - tette hozzá.

Az évadnyitó ünnepségen az Agárdy-emlékláncot Kosznovszky Márton vehette át kiemelkedő szakmai teljesítményéért és példamutató elhivatottságáért. Emellett sz évadnyitón köszöntötték Szabó Juliannát, a férfivarroda vezetőjét, aki immár negyven éve dolgozik elkötelezetten a színházban. Fillár István színművész harminc, Rancsó Dezső színművész szintén harminc, míg Pavletits Béla színművész huszonöt éve gazdagítja a színházi szakmát és a közönség élményeit - áll a közleményben.

