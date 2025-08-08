Palóc Napok Füleken

2025. augusztus 8. 14:34

Augusztus 14-én kezdődik a XXXIV. Palóc Napok és Füleki Városnapok; a felvidéki városban koncertekkel, városnéző sétával, nyitott borospincékkel, gyermekprogramokkal is várják a látogatókat - tájékoztatta az MTI-t a Városi Művelődési Központ igazgatója pénteken.

Tóth Éva elmondta: a négynapos program csütörtökön a Városi Honismereti Múzeumban kezdődik, ahol új időszaki kiállítást nyitnak meg a füleki Koháry-kúria felújításáról.

Ismertette: az intézői lakóhelyként szolgáló, egyszintes barokk kúriát II. Koháry István várkapitány építtette a 18. század első harmadában. A család kihalása után az uradalom az ismert uralkodócsalád, a Coburgok tulajdonába került. Az épületet később a helyi gazdálkodó családok birtokolták, utána azonban romos állapot¬ban sokáig elhagyatottan állt. A kúria 2004-től a 47. sz. Koháry István cserkészcsapatnak ad otthont, amelynek tagjai 2021-ben megkezdték az épület felújítását, és rendelkezésre álló kordokumentumok alapján, különös figyelemmel a történelmi hitelességre, igyekeztek visszaállítani az objektum eredeti állapotát.

A kiállítás látogatóit a felújítás folyamatát bemutató fotódokumentáció, valamint érdekes kiállítási tárgyak várják, mint például eredeti kályhacsempék, megőrzött padlóburkolat, II. Koháry Istvánt ábrázoló festmények a Füleki Vármúzeum gyűjteményéből, az egykori gazdálkodó családok és a Coburgok között megkötött eredeti adásvételi szerződés, valamint a gazdacsaládok használati tárgyai. A tárlat október 17-ig tekinthető meg.

A megnyitó előtt Bagi Zoltán Péter történész és levéltáros tart előadást Fülek a Fuggerzeitungokban címmel, utána pedig koszorúzással emlékeznek meg a templom adományozójáról, II. Koháry Istvánról, annak mellszobránál.

A csütörtöki műsor a római katolikus templom építésének 300. évfordulója alkalmából megrendezett régizenei koncerttel zárul.

Pénteken a városi díjak ünnepi átadásával folytatódik program a várudvaron, este Karel Gott legnagyobb slágerei hangzanak el a Karl Band együttes előadásában. A napot 21órakor a komáromi Koral Tribute Band zenekar koncertje zárja, amely az ismert magyarországi Korál együttes és Balázs Fecó legjobb számait viszi el Fülekre.

Szombaton a családi délelőtt keretében várja a kicsiket a nagyokat a SpozaVoza színház egy szlovák nyelvű bábelőadással, őket követi a Mesélő Bőrönd Társulat Az állatok nyelvén beszélő juhász című meséje, majd a Hórihorgas Hujákolók Sárkányármány című gólyalábas előadása.

A várudvaron kísérőprogramokból sem lesz hiány, lesznek kézműves foglalkozások, népi játékok és a Nógrád regionális termék védjegy alá csoportosuló regionális kézművesek és termékeik is várják az érdeklődőket.

Délután 15 órakor a helyi borászok nyitott pincékkel várják a Sávolyi úton a borkedvelőket. Ugyanebben az időpontban kezdődik az Ismeretterjesztő városi séta II. Koháry István nyomában a Városi Honismereti Múzeumban, ahonnan a 300 éves templomba, majd a Koháry-kúriához vezet az útvonal, ahol a helyi cserkészcsapat tagjai piknikkel várják az odaérkezőket.

Szombat este a műsor ismét a várudvaron folytatódik, ahol a Peter Cmorik Band koncertezik, majd a különféle tehetségkutató versenyekből ismert losonci Peter Juhás & Band mutatkozik be. 21.30-tól a Magna Cum Laude együttes koncertje zárja a napot.

Vasárnap ünnepi szentmiséket és körmenetet tartanak, délután a drukkerek az FTC Stadionban bajnoki labdarúgó-mérkőzésen szurkolhatnak.

Este a színházkedvelők a vár udvarán a Bál a Savoyban című operettet tekinthetik meg.

Az igazgató közölte: a belépés a programra ingyenes, kivéve a szombat esti koncerteket és a vasárnapi operettet.

A rendezvény Fülek város, a Besztercebánya Megyei Önkormányzat és a Kisebbségi Kulturális Alap támogatásával valósul meg.

mti