Íme, a Kárpát-medencei gyermek- és ifjúsági parlament!
2025. november 12. 17:35
Nacsa Lőrinc, a KDNP országgyűlési képviselője és nemzetpolitikáért felelős államtitkár az Országgyűlésben válaszolt a Kárpát-medence különböző pontjairól érkező fiatalok kérdéseire a gyermek- és ifjúsági parlament idei ülésén.
A beszélgetés során szó esett többek között a továbbtanulásról, tehetséggondozásról, környezetvédelemről, olimpiai rendezésről, űrkutatásról és külpolitikáról is.
Az eseményről készült képek megtekinthetőek az államtitkár Facebool-olalán.
