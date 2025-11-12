Íme, a Kárpát-medencei gyermek- és ifjúsági parlament!

Szerző: Facebook/Nacsa Lőrinc

2025. november 12. 17:35

Nacsa Lőrinc, a KDNP országgyűlési képviselője és nemzetpolitikáért felelős államtitkár az Országgyűlésben válaszolt a Kárpát-medence különböző pontjairól érkező fiatalok kérdéseire a gyermek- és ifjúsági parlament idei ülésén.

A beszélgetés során szó esett többek között a továbbtanulásról, tehetséggondozásról, környezetvédelemről, olimpiai rendezésről, űrkutatásról és külpolitikáról is.