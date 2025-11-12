Egy brit nő beperelné az exét, amiért az ellopta tőle a termékeny éveit

Szerző: Gondola

2025. november 12. 14:50

Egy 34 éves brit nő pert fontolgat korábbi élettársa ellen, mert úgy érzi, a férfi „ellopta” tőle a gyermekvállalásra alkalmas éveit. A nő több mint tíz évig élt együtt a párjával, és a kapcsolat alatt végig abban a hitben volt, hogy előbb-utóbb házasság és család lesz a közös életükből.

Telegraph által megosztott olvasói levél szerint a pár közösen vett lakást, megosztották a költségeket, közösen tervezték a jövőt – a kapcsolat tehát a külvilág szemében is stabilnak és tartósnak tűnt. A nő elmondása szerint mindvégig világosan beszélt arról, hogy szeretne férjhez menni és gyermeket vállalni, a férfi pedig soha nem zárkózott el ettől, sőt, gyakran egyetértett vele a hosszú távú tervekről szóló beszélgetésekben. A kapcsolat előrehaladtával azonban a férfi egyre inkább halogatta az elköteleződést, míg végül 38 éves korában közölte, hogy nem szeretne házasságot, és még legalább egy évtizedig inkább a saját életét, karrierjét és szabadságát akarja élni.

A nő számára ez óriási megrázkódtatás volt. Úgy érezte, hogy az élete egyik legfontosabb időszakát – a húszas éveitől a harmincas évei közepéig – egy olyan kapcsolatba fektette, amely soha nem teljesült be a korábbi közös tervek szerint.

Miközben a barátai családot alapítottak, ő kompromisszumokat hozott, például háttérbe szorította a karrierjét, mert abban bízott, hogy hamarosan anyává válik. Most, a szakítás után, úgy érzi, a volt partnere nemcsak érzelmileg bántotta meg, hanem elvette tőle azokat az éveket, amikor még könnyebben vállalhatott volna gyermeket. Ezt nevezi ő „ellopott gyermekvállalási éveknek”. Ezért jogi lépéseket fontolgat, kártérítést követelve a férfitól arra hivatkozva, hogy a kapcsolat során a férfi szándékosan hitegette, miközben valójában nem állt szándékában házasságot kötni vagy gyereket vállalni.

A jogi szakértők szerint azonban az ilyen típusú pereknek nagyon kicsi az esélyük a sikerre, hiszen a pár nem volt házas, és nem kötöttek semmilyen hivatalos megállapodást a jövőjükről. Egy kapcsolatban tett ígéretek vagy tervekről szóló beszélgetések önmagukban nem képeznek jogi kötelezettséget.

Az ügy mégis nagy visszhangot váltott ki, mert sokan magukra ismernek a történetben:

rengeteg nő érzi úgy, hogy hosszú éveket áldozott olyan kapcsolatokra, amelyek végül nem vezettek házassághoz vagy családalapításhoz. A vita így túlmutat az egyedi eseten, és újra felszínre hozza a kérdést, hogy mennyire védi – vagy épp nem védi – a társadalom és a jog azokat a nőket, akik hosszú távú, de nem hivatalosan elkötelezett párkapcsolatban élnek.

A történet tehát nemcsak egy személyes dráma, hanem egy szélesebb társadalmi jelenség tünete is: a modern párkapcsolatokban gyakran elmosódnak a határok a „komoly kapcsolat” és a „házas élet” között, miközben az idő múlásával különösen a nők kerülhetnek hátrányos helyzetbe, ha a közös jövőre tett ígéretek végül nem valósulnak meg.