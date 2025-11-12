Kizárják Cseh Katalint a Momentumból, miután belépett a Humanistákhoz

Szerző: Gondola

2025. november 12. 17:05

A Momentum kizárja Cseh Katalint, miután a politikus csatlakozott a Humanisták párthoz és 2026-ban annak színeiben indulna.

A Momentum Mozgalom elnöksége november 12-én bejelentette, hogy kizárja a pártból Cseh Katalint. A döntés azután született, hogy a politikus csatlakozott a nemrég alakult Humanista párthoz, és bejelentette: ennek színeiben kíván indulni a 2026-os országgyűlési választáson.

A Momentum közleménye szerint Cseh lépése szembement a párt értékrendjével és politikai stratégiájával. A párt vezetése úgy fogalmazott: a döntés „fájdalmas, de elkerülhetetlen” volt, mivel az elvekhez való hűség nem fér össze egy másik politikai szervezetben való aktív szerepvállalással. Az elnökség egyúttal arra kérte Cseh Katalint, hogy adja vissza országgyűlési mandátumát is.

A Humanisták nevű új formációt Barabás Richárd, Újbuda volt alpolgármestere hívta életre. A párt magát progresszív, európai és társadalmi szolidaritást hirdető mozgalomként határozza meg. Cseh Katalin a csatlakozása után azt mondta: új politikai közösséget szeretne építeni, amely szerinte képes „valódi alternatívát” kínálni a jelenlegi politikai térfél beidegződéseivel szemben.

A kizárás komoly visszhangot váltott ki az ellenzéki oldalon is. Többen úgy látják, a Momentum ezzel lezárt egy korszakot, és végérvényesen elváltak útjai a párt egyik legismertebb arcától. Mások szerint viszont Cseh döntése új lendületet adhat azoknak, akik friss politikai megoldásokat keresnek a 2026-os választásokra készülve.

A történtek ugyanakkor tovább élezik az ellenzéki együttműködés kérdését.

A Momentum korábban azt jelezte, hogy nem kíván önállóan indulni 2026-ban, hanem más ellenzéki erőkkel keresne megoldást a koordinált indulásra. Cseh Katalin lépése ezt a stratégiát látványosan felülírta, így a következő hónapokban várhatóan új erőviszonyok alakulnak ki az ellenzéki térfélen.