Hölvényi György: Európa biztonsági érdeke is, hogy véget vessen a kegyetlenkedésnek Szudánban

Egy ország, amely a sajátjait írtja ki: évek óta tart a szudáni konfliktus, de sajnos egy olyan tragédia kellett, hogy a világ felfigyeljen rá, mint ami El-Fashér városában történt. A város elfoglalása után a félkatonai alakulat, az RSF katonái a kórházakban betegeket és civileket öltek meg, több ezer nőt erőszakoltak meg, és a mészárlás olyan mértéket öltött, hogy a műholdfelvételeken is jól láthatók az utcán heverő mozdulatlan testek – írta Hölvényi György. Kiemelte:

2023 óta több mint tizenkétmillió ember kényszerült elhagyni otthonát. Sokan ma is zsúfolt táborokban élnek a környező országokban, és holnap akár Európa határainál kopogtathatnak.

Sokan hajlamosak azt gondolni, hogy egy afrikai háború messze van, és nincs hatással ránk, európaiakra. De ez nem így van. Azok az emberek, akik elveszítettek mindent, előbb-utóbb elindulnak, mert egy veszélyes út is több reményt kínál, mint a kilátástalanság vagy a biztos halál – figyelmeztetett a kereszténydemokrata politikus.