Szlovákiából csempészte a drogot a győri férfi - A garázsában két ugyanazzal az alvázszámmal ellátott motort találtak

2025. november 12. 12:36

Nemzetközi együttműködésben számolták fel egy Győrben élő férfi bűnös tevékenységét, aki évek óta terjesztett metamfetamint Magyarországon. A 35 éves férfi ellen a kábítószer-kereskedelem mellett egyedi azonosító jellel visszaélés miatt is eljárás indult, miután garázsában két, azonos alvázszámú motorkerékpárt találtak.

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) Kábítószer Bűnözés Elleni Hivatalának központi osztálya a Szlovák Nemzeti Drogellenes Egységgel szorosan együttműködve gyűjtötte össze a bizonyítékokat a férfi ellen. A nyomozás adatai szerint a gyanúsított Szlovákiából szerezte be a jelentős mennyiségű metamfetamint, amelyet főként Győr-Moson-Sopron vármegyében értékesített.

A nyomozók szeptember 18-án, a KR NNI bevetési egységének segítségével, a férfit a győri otthona előtt fogták el. A házkutatás során metamfetamint, marihuánát, kábítószerrel szennyezett eszközöket, digitális mérleget, informatikai berendezéseket, valamint egy, a drogkereskedelemmel kapcsolatos feljegyzéseket tartalmazó noteszt foglaltak le. Emellett lefoglalták nagy értékű autóját is.

A férfi garázsában két ugyanolyan típusú motorkerékpárt is találtak, amelyeknek azonos volt az alvázszámuk. A rendőrök megállapították, hogy az egyik jármű azonosító jelét átütötték, ezért a gyanúsítottat egyedi azonosító jellel visszaélés bűntettével is meggyanúsították. A bíróság elrendelte letartóztatását.

A rendőrség még aznap házkutatást tartott a férfi egyik vásárlójánál, egy 41 éves mosonmagyaróvári férfinál, akinél kábítószer birtoklása miatt indítottak eljárást. A helyszínen fecskendőt és kristályos anyagot találtak.

A nyomozás nemzetközi szinten is folytatódott: a szlovák hatóságok november elején Európai Nyomozási Határozat alapján kutatást tartottak annál a szlovák férfinál, akitől a gyanú szerint a győri terjesztő a metamfetamint beszerezte. Nála több mobiltelefont és különböző technikai eszközöket foglaltak le.

A magyar és a szlovák rendőrök tovább folytatják az eljárást a bűnhálózat további tagjainak azonosítása érdekében.