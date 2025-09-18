Rétvári Bence: „Fegyverrel ment az emberek közé a Tisza Párt szakértője” - rendőrségi eljárás indult Ruszin-Szendi ellen
2025. szeptember 18. 19:37
„Ki tudja, hányszor történt meg, hogy civilek, köztük gyerekek és idősek között járt-kelt fegyverrel?” – tette fel a kérdést Rétvári Bence a Facebook oldalán, miután kiderült: Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt politikusa fegyverrel jelent meg egy nyilvános rendezvényen. A belügyi államtitkár szerint az ügyben több feljelentés is érkezett, a rendőrség eljárást indított.
A Tisza politikusa fegyverrel jelent meg nyilvános rendezvényen, az emberek között. Ezt maga Ruszin-Szendi és Magyar Péter is elismerte. A rendőrséghez több feljelentés érkezett, ezért az eljárás megindult - olvasható a bejegyzésben, amelyben az államtitkár felvetette: "ki tudja, hányszor történt meg, hogy civilek, köztük gyerekek és idősek között járt-kelt fegyverrel?"
Közben rendszeresen fenyeget, erőszakot vizionál, újságírókat lökdös, és olyan kijelentéseket tesz, mint hogy "viszket a tenyere"- és meg is tudná csinálni, mert ki van képezve rá - írta Rétvári Bence, majd azt kérdezte: ez lenne a Tisza "szeretetországa"? Fegyveres politikusok, uszítás, erőszak, akasztás... - zárta bejegyzését.
MTI/Gondola
Címkék:
-
Bódis László hangsúlyozta azt is, hogy az idéntől a középiskolától kezdve az egyetemi képzés legvégéig minden képzési szinten elérhető egy vállalkozói program a tehetséges fiatalok számára.
-
A tettlegességnek semmi köze sincs a demokráciához. A demokrácia egyik szerepe éppen az, hogy elejét vegye a tettlegességnek – legalább a politikai életben. A baloldal ezt az Európai Unióban sem tanulta meg. Valamikor Rajk-perek, majd az 56-os szabadságharc után tömeges kivégzések jellemezték a baloldal demokráciáját.
-
Tusványos egyik panelbeszélgetésében az Európai Unió kereszténydemokrata gyökereit, jelenlegi állapotát és jövőbeli lehetőségeit vitatták meg. Ennek kapcsán beszélgettünk Nádor Koppány Zsomborral, a Szent István Intézet kutatási igazgatójával, aki a miniszterelnök-helyettes tanácsadója is.
-
Surján László, a KDNP tiszteletbeli elnöke, volt népjóléti miniszter és EP-alelnök interjút adott lapunknak a kereszténydemokráciáról, Európai Unióról, kampányról és eldurvult közéletről, személyes hitéről.
-
Azbej Tristan, a Külgazdasági és Külügyminisztérium üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkára új Facebook-bejegyzésében ismételten arra hívta fel a figyelmet, hogy a keresztények elleni támadások Európában már nem elszigetelt esetek, hanem egyre inkább mindennapossá váló jelenségek.