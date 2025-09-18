Rétvári Bence: „Fegyverrel ment az emberek közé a Tisza Párt szakértője” - rendőrségi eljárás indult Ruszin-Szendi ellen

„Ki tudja, hányszor történt meg, hogy civilek, köztük gyerekek és idősek között járt-kelt fegyverrel?” – tette fel a kérdést Rétvári Bence a Facebook oldalán, miután kiderült: Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt politikusa fegyverrel jelent meg egy nyilvános rendezvényen. A belügyi államtitkár szerint az ügyben több feljelentés is érkezett, a rendőrség eljárást indított.

A Tisza politikusa fegyverrel jelent meg nyilvános rendezvényen, az emberek között. Ezt maga Ruszin-Szendi és Magyar Péter is elismerte. A rendőrséghez több feljelentés érkezett, ezért az eljárás megindult - olvasható a bejegyzésben, amelyben az államtitkár felvetette: "ki tudja, hányszor történt meg, hogy civilek, köztük gyerekek és idősek között járt-kelt fegyverrel?"

Közben rendszeresen fenyeget, erőszakot vizionál, újságírókat lökdös, és olyan kijelentéseket tesz, mint hogy "viszket a tenyere"- és meg is tudná csinálni, mert ki van képezve rá - írta Rétvári Bence, majd azt kérdezte: ez lenne a Tisza "szeretetországa"? Fegyveres politikusok, uszítás, erőszak, akasztás... - zárta bejegyzését.

MTI/Gondola