Sötét titkok a tanyavilágból: új kortárs dráma Szegeden

2025. szeptember 16. 09:05

Rédei Roland Szahara című darabja a 2000-es évek dél-alföldi tanyavilágának sötét, elfeledett világát idézi meg, ahol a szeretet és a kommunikáció hiánya végzetes elszigetelődéshez vezet.

A független színházi produkció cselekménye a 2000-es évek eleji dél-alföldi tanyavilágban játszódik, abban a közegben, amely országos ismertségre tett szert olyan brutális törvények, mint a négy nő meggyilkolásáért jogerősen elítélt balástyai rém története révén.

A darab azonban nem a sorozatgyilkosságot állítja középpontba, hanem a helyi emberek lelki világát, a szeretet és a kommunikáció hiányát, valamint az ebből fakadó végzetes elszigetelődést. A Szegedi Nemzeti Színház színművésze, Rédei Roland által írt darab nemcsak művészeti vállalás, hanem társadalmi reflexió is: tükröt tart a közönség elé egy elfeledett világról, ahol az emberi kapcsolatok hiánya sorsformáló erővé válik.

A különböző függőségekkel küzdő szereplők története a színpadon helyet foglaló nézőktől karnyújtásnyira elevenedik meg a fiút, Tomikát alakító László Gáspár, a sportoló lányt, Katikát játszó Csorba Kata és az idősebb férfit, Tibort megformáló, Kárász Zénó, valamint Balog József és Kállai Ákos játékával.

Rédei Roland a drámát a Petőfi Irodalmi Múzeum Örkény István-ösztöndíjának támogatásával írta. A mű felolvasószínházi bemutatóját az év elején tartották Szegeden.

A drámát színpadra állító Czene Zoltán az egyik próbát követően az MTI-nek elmondta, sokan vannak, akik rendezőként nem szeretnek kortárs szerzőkkel együtt dolgozni, közös munkájuk Rédei Rolanddal harmonikus volt, már a szöveg fejlesztésén is dolgoztak.

A szegedi MASZK Egyesülettel koprodukcióban készülő darabot a szerdai ősbemutató után vasárnap is láthatja a közönség a Régi Zsinagógában. Az előadást ezt követően Budapesten és az országban másutt is szeretnék bemutatni - közölte a rendező.

MTI/Gondola