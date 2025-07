Szerdán is marad a kánikula, de néhol zivatar is lehet

2025. július 23. 11:44

Ma is folytatódik a napos, döntően száraz idő, de hajnalban, reggel az északnyugati tájakon, késő délután este az Alpokalján lehet egy-egy zápor, esetleg zivatar. Az északnyugati, nyugati szél ismét többfelé megélénkül – számol be róla a HungaroMet. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 30 és 35 fok között valószínű. Késő este 20 és 28 fok közé csökken a hőmérséklet.

Általában derült vagy fátyolfelhős lesz az ég, de az északnyugati tájak fölé vastagabb felhőzet is érkezhet, és az északnyugati határ mentén van esély záporra, zivatarra is. Gyenge marad a légmozgás. Hajnalra általában 15 és 21 fok közé csökken a hőmérséklet, de a hidegre hajlamos helyeken kissé hűvösebb is lehet.

MTI