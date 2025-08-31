Tóth Alex szerződést hosszabbított a Fradival

Tóth Alex továbbra is a Ferencvárosi Torna Clubban folytatja pályafutását – tudatta hivatalos felületein a zöld-fehér klub szombaton.
A saját nevelésű 19 éves középpályást a „csapat egyik motorjának” nevezi a közlemény, arra viszont nem tér ki, hogy meddig hosszabbította meg szerződését a 3-szoros válogatott játékos.
„Alex a saját nevelésű játékosunk és nagyon hosszú idő óta figyelhetjük az ő fejlődését és büszkék vagyunk, hogy közösen eddig mit tudtunk elérni, hogy hol tartunk most. Ezt természetesen szerettük volna egy olyan szerződéssel is alátámasztani, ami az ő értékrendjének megfelelő, amiért megdolgozott. Úgyhogy ezért is szerettük volna módosítani és hosszabbítani is a szerződését, ebben ő is és az ügynöke is, Papp Bence is partnerek voltak, ez egy mintaszerű együttműködés, mind szakmai, mind emberi szinten is, amire büszkék vagyunk, és tovább szeretnénk menni ezen az úton, tudva természetesen, hogy Alex fejlődésében nem a Fradi lesz utolsó csapat” – nyilatkozta Hajnal Tamás sportigazgató.
Tóth a 2022/23-as idényben mutatkozott be a Ferencvárosban, a szezon végén kiérdemelte a klub „Legjobb UP-játékosnak” járó díját. Egy soroksári kitérő után az előző idény második felében robbant be a kezdőcsapatba, „a 17 találkozón 1330 percet töltött pályán, kétszer volt eredményes, de nyolc gólpasszával nem az FTC keretéből, de a teljes magyar bajnoki mezőnyből is kiemelkedett”.
A középpályás a legutóbbi európai kupaselejtezők során is fontos szerepet játszott a csapatban, az összes meccset végigjátszotta, a Qarabag elleni visszavágót leszámítva, amelyen előző napi gyengélkedése miatt csak 17 percet játszott, de pazar szabadrúgásgólt lőtt a 3-2-es Fradi-győzelmet hozó találkozón.
Tóth Alex eddig háromszor lépett pályára a válogatottban: a Törökország elleni NL-osztályozó visszavágóján mutatkozott be, és a svédek és az azeriek elleni felkészülési mérkőzésen is kapott lehetőséget Marco Rossi szövetségi kapitánytól, aki a szeptemberi vb-selejtezőkre, Írország és Portugália elleni meccsre is küldött neki meghívót.
-
El kell távolítanunk a hatalomból azokat, akik előjogokat adnak a jövevényeknek, miközben hátrányosan megkülönböztetik az őshonos lakosokat.
-
Ukrajna keleti határán egy atomhatalom hadserege sorakozott fel, és állt ott hónapokig, Zelenszkij ekkor csak hergelte Putyint. Mintha akarta volna, hogy elinduljon az orosz támadás. Mintha ez lett volna a – valahonnan kapott – feladata.
-
Koji László szerint a hitel kifejezetten alkalmas arra, hogy az új lakások, házak építését segítse, ugyanis a magyar építőipar - mutatott rá - ma az ország bármely pontján, így Budapesten is képes új lakóingatlant létrehozni négyzetméterenként 800 ezer forintos áron.
-
A miniszter az előadás kezdete előtt mondott beszédében felidézte, hogy a magyar történelem a kezdetektől fogva tele van hősökkel, drámákkal, szenvedéllyel, de szerinte mindenek közül a legmeghatározóbb pillanat, a legszilárdabb talapzat a keresztény magyar állam megalapítása. "Közös születésnapunkat ünnepeljük szerte a Kárpát-medencében" - húzta alá.
-
A konzervatív közösség számára a nemzet érték, így magyarnak lenni is érték, a magyarság létének és megmaradásnak záloga pedig egy szuverén Magyarország léte. A 2026-os választás tétje egyértelműen az, hogy Magyarországnak nemzeti szuverén kormánya vagy brüsszeli bábkormánya lesz - szögezte le a miniszter.