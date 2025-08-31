Tóth Alex szerződést hosszabbított a Fradival

2025. augusztus 31. 14:08

Tóth Alex továbbra is a Ferencvárosi Torna Clubban folytatja pályafutását – tudatta hivatalos felületein a zöld-fehér klub szombaton.

A saját nevelésű 19 éves középpályást a „csapat egyik motorjának” nevezi a közlemény, arra viszont nem tér ki, hogy meddig hosszabbította meg szerződését a 3-szoros válogatott játékos.

„Alex a saját nevelésű játékosunk és nagyon hosszú idő óta figyelhetjük az ő fejlődését és büszkék vagyunk, hogy közösen eddig mit tudtunk elérni, hogy hol tartunk most. Ezt természetesen szerettük volna egy olyan szerződéssel is alátámasztani, ami az ő értékrendjének megfelelő, amiért megdolgozott. Úgyhogy ezért is szerettük volna módosítani és hosszabbítani is a szerződését, ebben ő is és az ügynöke is, Papp Bence is partnerek voltak, ez egy mintaszerű együttműködés, mind szakmai, mind emberi szinten is, amire büszkék vagyunk, és tovább szeretnénk menni ezen az úton, tudva természetesen, hogy Alex fejlődésében nem a Fradi lesz utolsó csapat” – nyilatkozta Hajnal Tamás sportigazgató.

Tóth a 2022/23-as idényben mutatkozott be a Ferencvárosban, a szezon végén kiérdemelte a klub „Legjobb UP-játékosnak” járó díját. Egy soroksári kitérő után az előző idény második felében robbant be a kezdőcsapatba, „a 17 találkozón 1330 percet töltött pályán, kétszer volt eredményes, de nyolc gólpasszával nem az FTC keretéből, de a teljes magyar bajnoki mezőnyből is kiemelkedett”.

A középpályás a legutóbbi európai kupaselejtezők során is fontos szerepet játszott a csapatban, az összes meccset végigjátszotta, a Qarabag elleni visszavágót leszámítva, amelyen előző napi gyengélkedése miatt csak 17 percet játszott, de pazar szabadrúgásgólt lőtt a 3-2-es Fradi-győzelmet hozó találkozón.

Tóth Alex eddig háromszor lépett pályára a válogatottban: a Törökország elleni NL-osztályozó visszavágóján mutatkozott be, és a svédek és az azeriek elleni felkészülési mérkőzésen is kapott lehetőséget Marco Rossi szövetségi kapitánytól, aki a szeptemberi vb-selejtezőkre, Írország és Portugália elleni meccsre is küldött neki meghívót.

m4sport.hu