Veszprémben tanácskoznak a magyar közgazdászok: a 63. vándorgyűlés

2025. augusztus 4. 05:08

Éppen egy hónap múlva, szeptember 4-én Varga Mihály jegybankelnök és Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter előadásával elstartol a 63. Közgazdász-vándorgyűlés Veszprémben. A hazai közgazdász szakma legnagyobb éves tanácskozására mintegy 600–700 kárpát-medencei közgazdászt vár Veszprémbe a szervező Magyar Közgazdasági Társaság - jelentette a Gondolának az MKT.

mkt

A Pannon Egyetemmel, a Veszprém Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamarával, valamint Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatával együttműködésben megszervezett, kétnapos tanácskozáson idén is két plenáris ülés és 16 helyszíni szekció várja majd az érdeklődőket. A konferencia plenáris előadásai és szekciói a magyar gazdaság helyzetének általános elemzésén túl olyan kihívásokra reflektálnak majd, mint az egyre nagyobb aggodalomra okot adó geopolitikai folyamatok gazdasági következményei; a Trump-kormányzat vám- és kereskedelempolitikájának hatása a világgazdaságra és a magyar vállalatokra; a mesterséges intelligencia okozta kihívások vagy éppen a klímaalkalmazkodással járó feladatok.

A konferencia plenáris üléseinek előadói között ott lesz Varga Mihály jegybankelnök, Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter, Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter, valamint a Költségvetési Tanács, az Állami Számvevőszék és a KAVOSZ elnöke is. Az előadók között három akadémikust, a kormány két államtitkárát és három helyettes államtitkárát, valamint számos nagyvállalati vezetőt és neves gazdaságkutatót, gazdasági elemzőt hallhat majd a konferencia közönsége. Idén is lesz bankvezérek kerekasztala, a stagfláció veszélyét értékelő makrogazdasági elemzői fórum, és külön szekció foglalkozik majd a hazai iparpolitika munkaerőpiaci kihívásaival, a mesterséges intelligencia ellenőrzésének problémáival, az EU 2028–2034-es költségvetésével vagy éppen az ellátási láncok szakadásaival. A sportgazdasági szekcióban emellett három olimpiai bajnokunk teszi tiszteletét Veszprémben. A helyszíni szekciók mellett idén is 5–7 előzetesen rögzített szekció gazdagítja majd a vándorgyűlés tematikáját.

A vándorgyűlés regisztrációs felülete a https://mkt.pannonkonferenciak.hu/ linken érhető el.

gondola