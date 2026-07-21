A Fradinak az Európa-ligában kell maradnia, a Konferencia-liga méltatlan ehhez a klubhoz

Szerző: fradi/gondola

2026. július 21. 09:09

Az FTC Labdarúgó Zrt. vezérigazgatója, Orosz Pál értékelte a hétfői európai kupasorsolást.

Hétfőn lehetséges ellenfeleket kapott a Ferencváros. Magyar Kupa-győztes férfi labdarúgócsapatunk jelenleg még az Európa Liga-selejtező 2. fordulójának első, csütörtöki mérkőzésére készül a Twente vendégeként, az Európai Labdarúgó-szövetség központjában azonban még ezt megelőzően elkészült a 3. selejtezőkör sorsolása is. A Fradi a Bajnokok Ligája selejtezőjében sorra kerülő Fenerbahce–Górnik Zabrze kiesője ellen folytathatná, ha továbbjutna a Twente ellen.

– Ha megnézzük, a Fenerbahce török második lett, a Górnik pedig lengyel ezüstérmes, de azért van egy óriási differencia a játékosértékben.

A Fenerbahce 333 millió eurós csapatértéket képvisel, a Górnik 25 milliót.

Ha ebből indulunk ki, akkor valószínűbb, hogy a Górnik Zabrze lehet az ellenfelünk – mondta el Orosz Pál, az FTC Labdarúgó Zrt. vezérigazgatója. – Szerintem a lengyel második helyezett sem volna könnyű ellenfél. A lengyel liga nagyon fizikális, kemény bajnokság, a Zabrze biztos, hogy jó játékerőt képvisel, de talán eggyel könnyebb feladatot jelentene, mint a Fener. Tavaly már játszottunk ellene, döntetlent értünk el Isztambulban. Bármelyik csapatot kapjuk végül, itthon kezdjük a párharcot, ami nem feltétlenül jó, mert idegenben kezdeni, és hazai közönség előtt lezárni az ilyen összecsapást sokkal szerencsésebb.

Később sorsoltak az Európa Konferencia Liga kvalifikációs szakaszának folytatására is, amennyiben ugyanis a Twente jut tovább az EL-ben, a Fradi az EKL-ben szerepelhet. Ott a dunaszerdahelyi DAC és a bosnyák Velez Mostar párviadalának továbbjutója következne.

– A Dunaszerdahely második lett a szlovák bajnokságban, a Velez negyedik a bosnyák ligában. Ennek alapján valószínűbb, hogy a DAC meg fogja nyerni ezt a párharcot. Ha a két csapat játékoskeretértéket nézem, akkor is sokkal nagyobb esély van arra, hogy a Dunaszerdahellyel találkozzunk. Nagyon komoly párharc lenne.

Fontos kijelenteni azonban, hogy egyik sem megoldhatatlan.

Mindegyik párharcba úgy tudunk belemenni, hogy jó esélyünk lehet

– magyarázta Orosz Pál.

Az Európa Liga- és az Európa Konferencia Liga-selejtező 3. fordulójának mérkőzéseit augusztus 6-án és 13-án rendezik, ezelőtt együttesünk július 23-án Hollandiában, 30-án pedig a Groupama Arénában lép pályára a Twente ellen.