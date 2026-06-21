A Hadtörténeti Múzeum visszatér a Várba
"A szombati esemény újabb jele annak, hogy visszatérnek a hagyományok, a józan gondolkodás és így a honvédelem is a helyes útra" - hangsúlyozta Kürtös László a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeumban abból az alkalomból, hogy a Múzeumok éjszakáján a Kapisztrán téri épületben egy haditechnika-történet tematikájú bemutatóval várják szombat este a nagyközönséget.
Az államtitkár felidézte:
a Hadtörténeti Múzeum eredetileg 1937. májusában jött létre a Kapisztrán téren, az egykori Nádor-laktanya épületében.
A gyűjtemény kétszer volt kénytelen elhagyni otthonát: 1944. októberében a Vörös Hadsereg közeledése miatt, majd 2023-ban egy politikai döntés következményeképpen - emlékeztetett.
Az intézmény előtt óriási feladat áll: az újrakezdés nemcsak nagy felelőséggel jár, hanem egyben nagy lehetőség is a megújulásra - mondta az államtitkár.
Az ezredforduló után születettek, de
különösen a Z és alfa generációk számára a hagyományos kiállítási formák immáron nem elegendőek
- emelte ki Kürtös László, hozzátéve: az intézmény kincseit és szellemi tőkéjét ma már a 21. századi módszerekkel kell átadni a látogatóknak, elsősorban a tanuló ifjúságnak.
Tájékoztatása szerint a Hadtörténeti Intézet és Múzeum munkatársai az utóbbi időszakban elkészítették egy új kiállítás szakmai forgatókönyvét, amely korszerű elvek szerint, kiegyensúlyozottan és tényszerűen fogja bemutatni a magyar katonai múltat.
Az intézmény gazdag gyűjteményéből
a 24. Múzeumok éjszakája programsorozat alkalmából ezúttal a második világháború időszaka került a fókuszba
- hívta fel a figyelmet at államtitkár.
A HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum tájékoztatása szerint a múzeumnak jelenleg nem minden része látogatható, de a cél a korábban megszokott rendszer visszaállítása.
Az épület díszudvarán többek között egy magyar 1936 M 40 milliméteres "Bofors" légvédelmi gépágyú, egy német 1940 M 7,5 centiméteres PAK 40 páncéltörő ágyú és egy szovjet 1942 M 76 milliméteres ZiSZ-3 hadosztályágyú várja a látogatókat, akik a Magyar Tüzér Egyesület hagyományőrzőivel is találkozhatnak.
A Márványteremben a Budapest Főváros Rádióamatőr Klub bemutatóstandjánál működő katonai rádiókat, géptávírókat, telefonközpontokat, rejtjelező készüléket, a múzeum Műszergyűjteményének műtárgyait és más haditechnika-történeti érdekességeket állítanak ki, valamint a Magyarország hadszíntér című, az 1944-45-ös magyarországi harcokat bemutató vándorkiállítás is látható lesz, kiegészítve két interaktív monitoron megtekinthető "digitális vitrinnel", amelyeken a korszak műtárgyait bemutató filmet láthatnak az érdeklődők.
A kiállítótér mozitermében, a Hadtörténeti Éjszaka részeként négy előadást láthat a nagyközönség
második világháborús hadtörténet, hadisírgondozás, hadirégészet és rejtjelezés témákban,
valamint a földszinti folyosószakaszokon a bádeni egyezmény századik évfordulójára készült "Baden 100" kilenctablós kiállítást nézhetnek meg látogatók.
A Múzeumok éjszakáján elhelyezik a Kapisztrán tér felőli kapu két oldalán azt a két kínai elöltöltő ágyút is, amelyek évtizedeken át fogadták a látogatókat a Budai Várban található múzeum bejáratainál.