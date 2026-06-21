A Hadtörténeti Múzeum visszatér a Várba

Szerző: MTI

2026. június 21. 08:08

"A szombati esemény újabb jele annak, hogy visszatérnek a hagyományok, a józan gondolkodás és így a honvédelem is a helyes útra" - hangsúlyozta Kürtös László a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeumban abból az alkalomból, hogy a Múzeumok éjszakáján a Kapisztrán téri épületben egy haditechnika-történet tematikájú bemutatóval várják szombat este a nagyközönséget.

Az államtitkár felidézte:

a Hadtörténeti Múzeum eredetileg 1937. májusában jött létre a Kapisztrán téren, az egykori Nádor-laktanya épületében.

A gyűjtemény kétszer volt kénytelen elhagyni otthonát: 1944. októberében a Vörös Hadsereg közeledése miatt, majd 2023-ban egy politikai döntés következményeképpen - emlékeztetett.

Az intézmény előtt óriási feladat áll: az újrakezdés nemcsak nagy felelőséggel jár, hanem egyben nagy lehetőség is a megújulásra - mondta az államtitkár.

Az ezredforduló után születettek, de

különösen a Z és alfa generációk számára a hagyományos kiállítási formák immáron nem elegendőek

- emelte ki Kürtös László, hozzátéve: az intézmény kincseit és szellemi tőkéjét ma már a 21. századi módszerekkel kell átadni a látogatóknak, elsősorban a tanuló ifjúságnak.

Tájékoztatása szerint a Hadtörténeti Intézet és Múzeum munkatársai az utóbbi időszakban elkészítették egy új kiállítás szakmai forgatókönyvét, amely korszerű elvek szerint, kiegyensúlyozottan és tényszerűen fogja bemutatni a magyar katonai múltat.

Az intézmény gazdag gyűjteményéből

a 24. Múzeumok éjszakája programsorozat alkalmából ezúttal a második világháború időszaka került a fókuszba

- hívta fel a figyelmet at államtitkár.

A HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum tájékoztatása szerint a múzeumnak jelenleg nem minden része látogatható, de a cél a korábban megszokott rendszer visszaállítása.

Az épület díszudvarán többek között egy magyar 1936 M 40 milliméteres "Bofors" légvédelmi gépágyú, egy német 1940 M 7,5 centiméteres PAK 40 páncéltörő ágyú és egy szovjet 1942 M 76 milliméteres ZiSZ-3 hadosztályágyú várja a látogatókat, akik a Magyar Tüzér Egyesület hagyományőrzőivel is találkozhatnak.

A Márványteremben a Budapest Főváros Rádióamatőr Klub bemutatóstandjánál működő katonai rádiókat, géptávírókat, telefonközpontokat, rejtjelező készüléket, a múzeum Műszergyűjteményének műtárgyait és más haditechnika-történeti érdekességeket állítanak ki, valamint a Magyarország hadszíntér című, az 1944-45-ös magyarországi harcokat bemutató vándorkiállítás is látható lesz, kiegészítve két interaktív monitoron megtekinthető "digitális vitrinnel", amelyeken a korszak műtárgyait bemutató filmet láthatnak az érdeklődők.

A kiállítótér mozitermében, a Hadtörténeti Éjszaka részeként négy előadást láthat a nagyközönség

második világháborús hadtörténet, hadisírgondozás, hadirégészet és rejtjelezés témákban,

valamint a földszinti folyosószakaszokon a bádeni egyezmény századik évfordulójára készült "Baden 100" kilenctablós kiállítást nézhetnek meg látogatók.



A Múzeumok éjszakáján elhelyezik a Kapisztrán tér felőli kapu két oldalán azt a két kínai elöltöltő ágyút is, amelyek évtizedeken át fogadták a látogatókat a Budai Várban található múzeum bejáratainál.