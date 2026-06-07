A hatos lottó nyerőszámai és nyereményei

Szerző: MTI

2026. június 7. 18:36

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 23. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:

Nyerőszámok:

3 (három)

29 (huszonkilenc)

32 (harminckettő)

33 (harminchárom)

34 (harmincnégy)

43 (negyvenhárom)

Nyeremények:

6 találatos szelvény nem volt;

5 találatos szelvény 13 darab, nyereményük egyenként 763 795 forint;

4 találatos szelvény 850 darab, nyereményük egyenként 11 680 forint;

3 találatos szelvény 18 011 darab, nyereményük egyenként 3355 forint.