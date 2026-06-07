A hatos lottó nyerőszámai és nyereményei
Szerző: MTI
2026. június 7. 18:36
A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 23. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:
Nyerőszámok:
3 (három)
29 (huszonkilenc)
32 (harminckettő)
33 (harminchárom)
34 (harmincnégy)
43 (negyvenhárom)
Nyeremények:
6 találatos szelvény nem volt;
5 találatos szelvény 13 darab, nyereményük egyenként 763 795 forint;
4 találatos szelvény 850 darab, nyereményük egyenként 11 680 forint;
3 találatos szelvény 18 011 darab, nyereményük egyenként 3355 forint.