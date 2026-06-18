A hatos lottó nyerőszámai és nyereményei

Szerző: MTI

2026. június 18. 22:06

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 25. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:

Nyerőszámok:

1 (egy)

23 (huszonhárom)

24 (huszonnégy)

27 (huszonhét)

30 (harminc)

34 (harmincnégy)

Nyeremények:

6 találatos szelvény nem volt;

5 találatos szelvény 9 darab, nyereményük egyenként 818 345 forint;

4 találatos szelvény 661 darab, nyereményük egyenként 11 140 forint;

3 találatos szelvény 12 144 darab, nyereményük egyenként 3690 forint.