A hatos lottó nyerőszámai és nyereményei
Szerző: MTI
2026. június 18. 22:06
A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 25. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:
Nyerőszámok:
1 (egy)
23 (huszonhárom)
24 (huszonnégy)
27 (huszonhét)
30 (harminc)
34 (harmincnégy)
Nyeremények:
6 találatos szelvény nem volt;
5 találatos szelvény 9 darab, nyereményük egyenként 818 345 forint;
4 találatos szelvény 661 darab, nyereményük egyenként 11 140 forint;
3 találatos szelvény 12 144 darab, nyereményük egyenként 3690 forint.