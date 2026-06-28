A hatos lottó nyerőszámai és nyereményei

Szerző: MTI

2026. június 28. 20:36

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 26. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:

Nyerőszámok:

9 (kilenc)

13 (tizenhárom)

18 (tizennyolc)

24 (huszonnégy)

33 (harminchárom)

38 (harmincnyolc)

Nyeremények:

6 találatos szelvény 3 darab, nyereményük egyenként 289 381 095 forint;

5 találatos szelvény 105 darab, nyereményük egyenként 100 105 forint;

4 találatos szelvény 2607 darab, nyereményük egyenként 4030 forint;

3 találatos szelvény 28 736 darab, nyereményük egyenként 2225 forint.