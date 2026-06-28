A hatos lottó nyerőszámai és nyereményei
Szerző: MTI
2026. június 28. 20:36
A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 26. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:
Nyerőszámok:
9 (kilenc)
13 (tizenhárom)
18 (tizennyolc)
24 (huszonnégy)
33 (harminchárom)
38 (harmincnyolc)
Nyeremények:
6 találatos szelvény 3 darab, nyereményük egyenként 289 381 095 forint;
5 találatos szelvény 105 darab, nyereményük egyenként 100 105 forint;
4 találatos szelvény 2607 darab, nyereményük egyenként 4030 forint;
3 találatos szelvény 28 736 darab, nyereményük egyenként 2225 forint.