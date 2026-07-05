A hatos lottó nyerőszámai és nyereményei

Szerző: MTI

2026. július 5. 17:35

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 27. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:

Nyerőszámok:

12 (tizenkettő)

14 (tizennégy)

23 (huszonhárom)

24 (huszonnégy)

39 (harminckilenc)

43 (negyvenhárom)

Nyeremények:

6 találatos szelvény nem volt;

5 találatos szelvény 17 darab, nyereményük egyenként 532.915 forint;

4 találatos szelvény 1062 darab, nyereményük egyenként 8.530 forint;

3 találatos szelvény 17.797 darab, nyereményük egyenként 3095 forint.