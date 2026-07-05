A hatos lottó nyerőszámai és nyereményei
Szerző: MTI
2026. július 5. 17:35
A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 27. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:
Nyerőszámok:
12 (tizenkettő)
14 (tizennégy)
23 (huszonhárom)
24 (huszonnégy)
39 (harminckilenc)
43 (negyvenhárom)
Nyeremények:
6 találatos szelvény nem volt;
5 találatos szelvény 17 darab, nyereményük egyenként 532.915 forint;
4 találatos szelvény 1062 darab, nyereményük egyenként 8.530 forint;
3 találatos szelvény 17.797 darab, nyereményük egyenként 3095 forint.