A hatos lottó nyerőszámai és nyereményei
Szerző: MTI
2026. július 12. 22:04
A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 28. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:
Nyerőszámok:
8 (nyolc)
10 (tíz)
11 (tizenegy)
13 (tizenhárom)
18 (tizennyolc)
36 (harminchat)
Nyeremények:
6 találatos szelvény nem volt;
5 találatos szelvény 25 darab, nyereményük egyenként 384.555 forint;
4 találatos szelvény 1067 darab, nyereményük egyenként 9.010 forint;
3 találatos szelvény 19.256 darab, nyereményük egyenként 3035 forint.