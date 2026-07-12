A hatos lottó nyerőszámai és nyereményei

Szerző: MTI

2026. július 12. 22:04

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 28. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:

Nyerőszámok:

8 (nyolc)

10 (tíz)

11 (tizenegy)

13 (tizenhárom)

18 (tizennyolc)

36 (harminchat)

Nyeremények:

6 találatos szelvény nem volt;

5 találatos szelvény 25 darab, nyereményük egyenként 384.555 forint;

4 találatos szelvény 1067 darab, nyereményük egyenként 9.010 forint;

3 találatos szelvény 19.256 darab, nyereményük egyenként 3035 forint.