A hatos lottó nyerőszámai és nyereményei
Szerző: MTi/Gondola
2026. július 16. 21:40
A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 29. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:
Nyerőszámok:
10 (tíz)
11 (tizenegy)
15 (tizenöt)
17 (tizenhét)
26 (huszonhat)
30 (harminc)
Nyeremények:
6 találatos szelvény nem volt;
5 találatos szelvény 19 darab, nyereményük egyenként 423 285 forint;
4 találatos szelvény 1125 darab, nyereményük egyenként 7150 forint;
3 találatos szelvény 17 591 darab, nyereményük egyenként 2780 forint.