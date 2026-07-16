A hatos lottó nyerőszámai és nyereményei

Szerző: MTi/Gondola

2026. július 16. 21:40

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 29. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:

Nyerőszámok:

10 (tíz)

11 (tizenegy)

15 (tizenöt)

17 (tizenhét)

26 (huszonhat)

30 (harminc)

Nyeremények:

6 találatos szelvény nem volt;

5 találatos szelvény 19 darab, nyereményük egyenként 423 285 forint;

4 találatos szelvény 1125 darab, nyereményük egyenként 7150 forint;

3 találatos szelvény 17 591 darab, nyereményük egyenként 2780 forint.