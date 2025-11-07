A jegybankok közötti egyműködés támogatja a stabilitást a térségben

Szerző: gondola

2025. november 7. 13:04

A közép-kelet-európai országok az elmúlt években kiemelkedő eredményeket értek el az infláció csökkentésében, ugyanakkor továbbra is fontos feladat az inflációs várakozások mérséklése, az árstabilitás helyreállítása és megőrzése – jelentette ki Varga Mihály a 7. Magyar – Lengyel Jegybanki Konferencián Varsóban az MNB Gondolához elküldött jelentése szerint. A jegybankelnök kiemelte: a jegybankok közötti együttműködés és a tapasztalatok megosztása fontos építőköve a gazdasági stabilitásnak a régióban.

Varga Mihály rámutatott: az alacsony és kiszámítható infláció a gazdaság egészséges működésének alapja, hiszen csak az árstabilitás megőrzése mellett tudnak a vállalatok és a családok biztonsággal tervezni. A magas infláció ezzel szemben gyengíti a bizalmat, csökkenti a reáljövedelmeket, és visszaveti a gazdasági növekedést.

Az inflációs cél fenntartható eléréséhez továbbra is stabilitásorientált monetáris politikára van szükség – hangsúlyozta a jegybankelnök. Mint mondta: az elmúlt hónapok következetes monetáris politikája hozzájárult az infláció mérsékléséhez és a pénzügyi piacok stabilitásához. Varga Mihály felhívta a figyelmet arra is, hogy a forint stabilitása fontos szerepet játszik az infláció csökkenésének folyamatában. A stabil árfolyam segíti az infláció mérséklődését és az inflációs várakozások horgonyzását is - fejtette ki Varga Mihály. A jegybankelnök hangsúlyozta: a jelenlegi bizonytalan világgazdasági környezetben az óvatos és stabilitásorientált monetáris politika mellett kiemelt jelentősége van a jegybankok közti együttműködésnek. Mint mondta: a magyar és a lengyel jegybank közötti együttműködés a két ország történelmi kapcsolatán alapul, napjainkban pedig a kölcsönös tudásmegosztás és a szakmai együttműködés erősítheti a stabilitást és ezzel támogathatja a két ország gazdasági fejlődését - zárul a jegybank Gondolához elküldött jelentése.

Magyar Nemzeti Bank