A Mission Space és a Puli Space együttműködési szándéknyilatkozata

Szerző: Gondola

2026. július 23. 19:09

A Mission Space, űrkörnyezeti adatokra szakosodott vállalatként kompakt műszereket fejleszt földkörüli pályára, a ciszlunáris térségbe és a Hold felszínére. A Puli Space Technologies, a könnyű roverplatformokat és holdi hasznos terheket fejlesztő budapesti holdtechnológiai vállalat és a Mission Space együttműködési szándéknyilatkozatot (Memorandum of Understanding, MOU) írtak alá közös holdfelszíni küldetések vizsgálatára, a Puli Space roverplatformjának és a Mission Space holdi környezetmonitorozó műszereinek felhasználásával - tájékoztatta a Gondolát a Puli Space.

Az MOU azt követően született, hogy a Mission Space-t a NASA nemrég az Announcement of Collaboration Opportunity keretében kiválasztotta holdi por- és felszíntöltődés-monitorozó műszerénektovábbfejlesztésére, a NASA Goddard Space Flight Centerrel együttműködésben. A vállalat földkörüli pályán már repülési örökséggel rendelkező űrkörnyezeti mérési megközelítését terjeszti ki a holdfelszíni műveletek irányába, ahol a sugárzás, a töltött részecskék, a por viselkedése és a felszíntöltődés hatással lehet a roverekre, leszállóegységekre, lakómodulokra, energiaellátó rendszerekre, eszközökre,

űrhajósi tevékenységekre

és más felszíni infrastruktúrákra.

A NASA közelmúltbeli „Ignition” kezdeményezése és Moon Base tervei lépcsőzetes megközelítést vázolnak fel a tartós holdfelszíni képességek kiépítésére: robotküldetésekkel, technológiai demonstrációkkal és a Hold déli sarkvidékének térségében végzett korai felszíni műveletekkel kezdve. A NASA a Moon Base törekvést

olyan lépésről lépésre haladó programként írja le, amely rendszereket tesztel, feltárja a holdi környezetet, és

érleli a Holdon való hosszú távú emberi jelenléthez szükséges infrastruktúrát.

A környezeti mérések annak az operatív rétegnek a részét képezik, amelyre az infrastruktúra megtervezéséhez, üzemeltetéséhez és védelméhez szükség lesz.

Az MOU keretében a Mission Space és a Puli Space egy olyan

holdi küldetéskoncepción dolgoznak,

amelyben a Puli Space rovere mobilitást, felszíni hozzáférést, helyi terepkontextust, rover-telemetriát és küldetésüzemeltetési támogatást biztosít, míg a Mission Space műszerei a rover útvonala mentén és a küldetés szempontjából releváns helyszíneken lokalizált méréseket végeznek a holdi környezetről.

„A Mission Space célja, hogy a holdi környezeti mérésekből operatív adatréteget hozzon létre a Hold számára” – mondta Mary Glaz, a Mission Space vezérigazgatója.

„Egy roverre épülő küldetés lehetővé teszi, hogy megmérjük, hogyan változik a helyi környezet a terep, a megvilágítási viszonyok, a rovertevékenység és a kiválasztott felszíni helyszínek függvényében. Ezek az adatok fontosak a jövőbeli holdi infrastruktúra, az anomáliák okainak azonosítása, a küldetéstervezés és a hosszú időtartamú

felszíni műveletek szempontjából.”

„A Puli Space azzal a céllal jött létre, hogy

Magyarország része legyen a holdkutatás következő fejezetének”

– mondta Pacher Tibor, a Puli Space vezérigazgatója. „A Puli Lunar Water Snooper – a NASA „Honey, I Shrunk the NASA Payload” díjának nyertese, amely ESA-szerződés keretében jutott el a holdi déli sarkvidék térségébe – már adatokat szolgáltatott a Hold felszínéről. A Mission Space-szel való együttműködés természetes következő lépés: a roveres mobilitás összekapcsolása a környezeti mérésekkel. A jövő holdi infrastruktúrájának nemcsak mérésekre, hanem térképekre is szüksége lesz.”

A vállalatok egy közös kereskedelmi holdfelszíni adattermék lehetőségét is vizsgálják, amely a Mission Space környezeti méréseit a Puli Space roverének kontextusadataival, helyzet-, útvonal- és felszíni műveleti adataival kapcsolná össze.

A Puli Space emellett közösségi részvénybefektetési kampányt készít elő a holdfelszíni mobilitási képességek és

a következő generációs holdi roverfejlesztés támogatására. A kampány első befektetési szakaszának megnyitása a tervek szerint a jövő héten várható.

A kampány oldala: https://tokeportal.com/pulispace/

A Mission Space-ről

A Mission Space kompakt űrkörnyezeti monitorozó műszereket és adattermékeket fejleszt sugárzás, töltött részecskék, por, felszíntöltődés és kapcsolódó űridőjárási hatások mérésére földkörüli pályán, a ciszlunáris térségben és a Hold felszínén. A vállalat saját műszereiből származó in situ méréseket előrejelző és analitikai szoftverekkel kombinálva környezeti adatokat, lokalizált figyelmeztetéseket és validált adattermékeket biztosít műhold-üzemeltetők, kormányzati ügynökségek, védelmi felhasználók, holdküldetések és kereskedelmi űrinfrastruktúra számára.

A Puli Space Technologies-ről

A Puli Space Technologies holdkutatási technológiák széles körét fejleszti. Ezek közé tartozik a NASA-díjas Puli Lunar Water Snooper (PLWS), egy miniatürizált, könnyű neutronspektrométer a holdi vízkészletek kutatására, valamint – a Puli Google Lunar XPRIZE-örökségére építve – egy alacsony költségű, könnyű planetáris roverplatform, kiemelkedő mobilitási képességekkel. A Puli földi alkalmazási lehetőségeket is vizsgál űrtechnológiái számára. Az Intuitive Machines IM-2 küldetésén, a Hold déli sarkvidékének térségében, 2025 márciusában a PLWS lett az első magyar műszer, amely leszállt a Holdra és adatokat továbbított a holdfelszínről - zárul a Puli Spae Gondolához küldött tájékoztatója.