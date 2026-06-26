A monetáris politika nagyobb mozgástere fokozza a stabilitást

Szerző: Gondola

2026. június 26. 13:05

A világgazdaságot is meghatározó geopolitikai konfliktusok hatással vannak a pénzügyi kilátásainkra, ezért a jegybankoknak ragaszkodniuk kell a stabilitás megőrzéséhez – jelentette ki Varga Mihály, aki részt vesz a Nemzetközi Fizetések Bankja (BIS) éves közgyűlésén. A jegybankelnök szerint

a nemzetközi feszültség oldódásával a globális kockázati környezet kedvezőbbé vált,

és ez növelte a hazai monetáris politika mozgásterét.

A jegybank Gondolához elküldött tájékoztatója szerint Varga Mihály kiemelte: a legutóbbi adatok alapján júniusra az inflációs kilátások érdemben kedvezőbbé váltak hazánkban, miközben

a körülöttünk tapasztalható globális kockázatok mérséklődtek.

Erre való tekintettel mérsékelte a Monetáris Tanács júniusban az alapkamatot 6 százalékra, és a nyár folyamán további kamatcsökkentésekre is lát teret – tette hozzá. A jegybankelnök rámutatott: a stabilitás szempontjából lényeges, hogy a Tanács előretekintve is elkötelezett az árstabilitás elérése mellett, és folyamatosan értékeli az inflációs kilátások, a globális fejlemények alakulását. Varga Mihály kitért arra is: a folyamatokat áttekintve már látható, hogy

az infláció az idei év hátralévő részében a jegybanki toleranciasáv alsó szélének közelében alakul.

Emellett a forintárfolyam elmúlt hónapokban megfigyelt erősödésének hatása idén és jövőre is befolyásolja a fogyasztói árak alakulását. A jegybankelnök hozzátette: mindehhez hozzátartozik, hogy az iráni konfliktus enyhülése következtében az üzemanyagok piaci ára a védett ár szintje alá mérséklődik, így

az infláció idén 1,8, jövőre 2,3 százalékon alakulhat éves átlagban.

Varga Mihály aláhúzta: a jegybank óvatos és türelmes megközelítésének helyességét a piaci stabilitás és a nagymértékben csökkenő inflációs várakozások visszaigazolják - zárul a Magyar Nemzeti Bank Gondolához eljuttatott tájékoztatása.