A Skandináv lottó nyerőszámai és nyereményei
Szerző: MTi/Gondola
2026. július 15. 23:06
A Szerencsejáték Zrt. honlapján olvasható tájékoztatás szerint a július 15-én megtartott 29. heti Skandináv lottó sorsoláson a következő számokat húzták ki:
Első számsorsolás:
2 (kettő)
7 (hét)
8 (nyolc)
18 (tizennyolc)
29 (huszonkilenc)
33 (harminchárom)
35 (harmincöt)
Második számsorsolás:
3 (három)
6 (hat)
10 (tíz)
15 (tizenöt)
17 (tizenhét)
31 (harmincegy)
34 (harmincnégy)
Nyeremények:
7 találatos szelvény nem volt.
6 találatos szelvény 70 darab, nyereményük egyenként 226 610 forint;
5 találatos szelvény 2633 darab, nyereményük egyenként 6025 forint;
4 találatos szelvény 36 909 darab, nyereményük egyenként 2275 forint.