A Skandináv lottó nyerőszámai és nyereményei

Szerző: MTi/Gondola

2026. július 15. 23:06

A Szerencsejáték Zrt. honlapján olvasható tájékoztatás szerint a július 15-én megtartott 29. heti Skandináv lottó sorsoláson a következő számokat húzták ki:

Első számsorsolás:

2 (kettő)

7 (hét)

8 (nyolc)

18 (tizennyolc)

29 (huszonkilenc)

33 (harminchárom)

35 (harmincöt)

Második számsorsolás:

3 (három)

6 (hat)

10 (tíz)

15 (tizenöt)

17 (tizenhét)

31 (harmincegy)

34 (harmincnégy)

Nyeremények:

7 találatos szelvény nem volt.

6 találatos szelvény 70 darab, nyereményük egyenként 226 610 forint;

5 találatos szelvény 2633 darab, nyereményük egyenként 6025 forint;

4 találatos szelvény 36 909 darab, nyereményük egyenként 2275 forint.