A Skandináv lottó nyerőszámai és nyereményei

Szerző: MTi/Gondola

2026. július 22. 23:04

A Szerencsejáték Zrt. honlapján olvasható tájékoztatás szerint a július 22-én megtartott 30. heti Skandináv lottó sorsoláson a következő számokat húzták ki:

Első számsorsolás:

2 (kettő)

4 (négy)

5 (öt)

12 (tizenkettő)

13 (tizenhárom)

31 (harmincegy)

35 (harmincöt)

Második számsorsolás:

2 (kettő)

6 (hat)

11 (tizenegy)

12 (tizenkettő)

16 (tizenhat)

23 (huszonhárom)

25 (huszonöt)

Nyeremények:

7 találatos szelvény nem volt.

6 találatos szelvény 47 darab, nyereményük egyenként 360 770 forint;

5 találatos szelvény 2368 darab, nyereményük egyenként 7160 forint;

4 találatos szelvény 35 244 darab, nyereményük egyenként 2460 forint.