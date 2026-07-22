A Skandináv lottó nyerőszámai és nyereményei
Szerző: MTi/Gondola
2026. július 22. 23:04
A Szerencsejáték Zrt. honlapján olvasható tájékoztatás szerint a július 22-én megtartott 30. heti Skandináv lottó sorsoláson a következő számokat húzták ki:
Első számsorsolás:
2 (kettő)
4 (négy)
5 (öt)
12 (tizenkettő)
13 (tizenhárom)
31 (harmincegy)
35 (harmincöt)
Második számsorsolás:
2 (kettő)
6 (hat)
11 (tizenegy)
12 (tizenkettő)
16 (tizenhat)
23 (huszonhárom)
25 (huszonöt)
Nyeremények:
7 találatos szelvény nem volt.
6 találatos szelvény 47 darab, nyereményük egyenként 360 770 forint;
5 találatos szelvény 2368 darab, nyereményük egyenként 7160 forint;
4 találatos szelvény 35 244 darab, nyereményük egyenként 2460 forint.