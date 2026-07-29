A vadak itatása a vadászatra jogosultak feladata
A vadállomány tömeges pusztulásának megelőzése érdekében a vadászatra jogosultak kötelesek a vadak itatásáról gondoskodni - közölte az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős Minisztérium az MTI-érdeklődésére.
Tájékoztatásuk szerint a vadgazdálkodásról szóló törvény alapján a vadászatra jogosult köteles a vadászterületén élő vadállományt, annak biológiai sokféleségét fenntartani, a vad és élőhelyének őrzéséről gondoskodni.
A vadászatra jogosult köteles nem zárt vadászterületén, vadasparkjában a vad életfeltételeihez szükséges megfelelő minőségű takarmánymennyiségről és a vadnak ivóvízzel való ellátásáról gondoskodni.
A vaditatást a vadászatra jogosult finanszírozza
- közölték. A vad vízigényének kiegészítése érdekében a jogosultak lédús takarmányt és ivóvizet juttatnak ki a vadászterületekre.
Kiemelték, hogy az év extrém forró és aszályos periódusában fontos feladat a vadállomány óvása, takarmányozása, a megfelelő vadföld-gazdálkodás, a vad jó minőségű ivóvízzel történő ellátása,
a gímszarvas és a vaddisznó számára pedig a dagonyázás feltételeinek megteremtése.
Ehhez támogatás igényelhető például az Országos Magyar Vadászkamaránál (OMVK), az OMVK területi szervezetei által kiírt Vadgazdálkodási pályázati rendszeren keresztül: itatók, nagy vízfelületű itatóhelyek, víznyerők létesítésére, szélkerekes vagy napelemes kút telepítésére, meglévő kutak felújítására, víztartály, lajtos kocsi, szivattyú vásárlására, hatósági engedélyek és a tervezés költségeinek finanszírozására, illetve vízvisszatartó létesítmények építésére és ökológiai víz vásárlására.
Közölték: a civilek, önkéntesek segítségét a tárca köszönettel veszi. Lakott területen,
zárt kertekben elsősorban a madarak itatásában kérik a közreműködést.
Hangsúlyozták, hogy akik ezen túl is segíteni szeretnének, keressék az illetékes vadgazdálkodót: vízpótlás az ökoszisztéma teljes faunája számára életmentő lehet.