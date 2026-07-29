A vadak itatása a vadászatra jogosultak feladata

Szerző: MTi/Gondola

2026. július 29. 19:05

A vadállomány tömeges pusztulásának megelőzése érdekében a vadászatra jogosultak kötelesek a vadak itatásáról gondoskodni - közölte az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős Minisztérium az MTI-érdeklődésére.

Tájékoztatásuk szerint a vadgazdálkodásról szóló törvény alapján a vadászatra jogosult köteles a vadászterületén élő vadállományt, annak biológiai sokféleségét fenntartani, a vad és élőhelyének őrzéséről gondoskodni.

A vadászatra jogosult köteles nem zárt vadászterületén, vadasparkjában a vad életfeltételeihez szükséges megfelelő minőségű takarmánymennyiségről és a vadnak ivóvízzel való ellátásáról gondoskodni.

A vaditatást a vadászatra jogosult finanszírozza

- közölték. A vad vízigényének kiegészítése érdekében a jogosultak lédús takarmányt és ivóvizet juttatnak ki a vadászterületekre.

Kiemelték, hogy az év extrém forró és aszályos periódusában fontos feladat a vadállomány óvása, takarmányozása, a megfelelő vadföld-gazdálkodás, a vad jó minőségű ivóvízzel történő ellátása,

a gímszarvas és a vaddisznó számára pedig a dagonyázás feltételeinek megteremtése.

Ehhez támogatás igényelhető például az Országos Magyar Vadászkamaránál (OMVK), az OMVK területi szervezetei által kiírt Vadgazdálkodási pályázati rendszeren keresztül: itatók, nagy vízfelületű itatóhelyek, víznyerők létesítésére, szélkerekes vagy napelemes kút telepítésére, meglévő kutak felújítására, víztartály, lajtos kocsi, szivattyú vásárlására, hatósági engedélyek és a tervezés költségeinek finanszírozására, illetve vízvisszatartó létesítmények építésére és ökológiai víz vásárlására.

Közölték: a civilek, önkéntesek segítségét a tárca köszönettel veszi. Lakott területen,

zárt kertekben elsősorban a madarak itatásában kérik a közreműködést.

Hangsúlyozták, hogy akik ezen túl is segíteni szeretnének, keressék az illetékes vadgazdálkodót: vízpótlás az ökoszisztéma teljes faunája számára életmentő lehet.