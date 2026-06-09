Anyamedvét és bocsát látták az Aggteleki Nemzeti Parkban a szlovák határ közelében

Szerző: MTI/Gondola

2026. június 9. 18:07

Anyamedvét és egy bocsot észleltek az Aggteleki Nemzeti Park fokozottan védett területén Jósvafő közelében, távol a turistautaktól.

Barnamedvéket láttak kedden az Aggteleki Nemzeti Park területén, Jósvafőtől északra, a szlovák határ közelében – közölte a nemzeti park a Facebook-oldalán.

A tájékoztatás szerint az igazgatóság egyik munkatársa a kora délutáni órákban egy anyamedvét és egy bocsot észlelt.

A nemzeti park hangsúlyozta, hogy a megfigyelés a látogatók elől elzárt, fokozottan védett területen történt, távol a kijelölt túraútvonalaktól.

A bejegyzésben arra kérték a látogatókat, hogy tartsák be a látogatási szabályokat.

Közölték, hogy tilos a sátorozás a területen, a kijelölt bivakolóhelyeken pedig célszerű az élelmiszereket a fekvőhelytől távol elhelyezni.

Felhívták a figyelmet arra is, hogy érdemes elkerülni a vadászok által használt etetőhelyeket.

A nemzeti park emlékeztetett arra, hogy június első napjaiban Szögliget és Égerszög térségében is két medveészlelés történt.

Tájékoztatásuk szerint anyamedvét boccsal legutóbb 2017-ben láttak Jósvafő környékén.

A közlemény szerint a medvékkel kapcsolatos biztonsági ajánlások az Aggteleki Nemzeti Park weboldalán érhetők el.