Átadták a felújított városházát az egykori Magyar Nagyfejedelemség székvárosában

Szerző: MTI

2026. június 14. 08:08

Átadták a felújított városházát szombaton Esztergomban, az épület 1723 óta tölti be a városháza szerepét - közölte az önkormányzat az MTI-vel.

Korábbi tájékoztatás szerint a fejlesztésre

az önkormányzat 1,5 milliárd forintos támogatást nyert el a Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Programban,

300 millió forintos önerő mellett.

A közlemény szerint a három évig tartó felújítást teljes körű műemléki állapotfelmérés előzte meg. A munkálatok során

a legapróbb részletekig ragaszkodtak a több száz éves építészeti értékekhez,

a régi falak között ugyanakkor korszerű polgármesteri hivatalt alakítottak ki.

A falak bontása közben

több helyen 18. századi falfestmények, oszlopdíszek és ornamentikák bukkantak elő,

ezek egy részét teljesen rekonstruálták, máshol tanúfelületként őrzik meg az eredetit.

A belső udvart újra parkosították, virágos pihenőteret alakítottak ki és láthatóvá tették a 12. században itt állt Szent Miklós templom falmaradványait.

A városháza homlokzatára egy

25 harangból álló, két oktáv terjedelmű harangjáték került,

amelynek elemeit Innsbruckban, a 16 generáció óta harangöntéssel foglalkozó Grassmayr műhelyben öntötték. A harangjáték délben, 16 és 20 órakor szólal meg.

Az esztergomi városháza árkádos barokk stílusban épült 1696-ban, a Rákóczi-szabadságharc generálisa, "Vak Bottyán" János földszintes háza volt. Az eredeti Bottyán-ház 1770-ben egy villámcsapás következtében kigyulladt és leégett.

A következő évben Mária Terézia adományának felhasználásával, összesen

8041 forint költséggel a déli oldalán megépült a mai tornyos épület.

A ház legutóbbi teljes felújítására 1904-ben került sor, majd 1958-ban a homlokzatot renoválták.