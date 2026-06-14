Átadták a felújított városházát az egykori Magyar Nagyfejedelemség székvárosában
Átadták a felújított városházát szombaton Esztergomban, az épület 1723 óta tölti be a városháza szerepét - közölte az önkormányzat az MTI-vel.
Korábbi tájékoztatás szerint a fejlesztésre
az önkormányzat 1,5 milliárd forintos támogatást nyert el a Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Programban,
300 millió forintos önerő mellett.
A közlemény szerint a három évig tartó felújítást teljes körű műemléki állapotfelmérés előzte meg. A munkálatok során
a legapróbb részletekig ragaszkodtak a több száz éves építészeti értékekhez,
a régi falak között ugyanakkor korszerű polgármesteri hivatalt alakítottak ki.
A falak bontása közben
több helyen 18. századi falfestmények, oszlopdíszek és ornamentikák bukkantak elő,
ezek egy részét teljesen rekonstruálták, máshol tanúfelületként őrzik meg az eredetit.
A belső udvart újra parkosították, virágos pihenőteret alakítottak ki és láthatóvá tették a 12. században itt állt Szent Miklós templom falmaradványait.
A városháza homlokzatára egy
25 harangból álló, két oktáv terjedelmű harangjáték került,
amelynek elemeit Innsbruckban, a 16 generáció óta harangöntéssel foglalkozó Grassmayr műhelyben öntötték. A harangjáték délben, 16 és 20 órakor szólal meg.
Az esztergomi városháza árkádos barokk stílusban épült 1696-ban, a Rákóczi-szabadságharc generálisa, "Vak Bottyán" János földszintes háza volt. Az eredeti Bottyán-ház 1770-ben egy villámcsapás következtében kigyulladt és leégett.
A következő évben Mária Terézia adományának felhasználásával, összesen
8041 forint költséggel a déli oldalán megépült a mai tornyos épület.
A ház legutóbbi teljes felújítására 1904-ben került sor, majd 1958-ban a homlokzatot renoválták.