Augusztus 17. és 23. között tartják a Partiumi Magyar Napokat Szatmárnémetiben

Szerző: MTi/Gondola

2026. július 21. 10:04

Augusztus 17. és 23. között szervezik meg a partiumi magyarság legnagyobb kulturális rendezvénysorozatát, a 25. Partiumi Magyar Napokat Szatmárnémetiben - jelentették be a szervezők hétfőn Szatmárnémetiben.

A Partiumi Magyar Napok célja a kezdetektől fogva az, hogy

a szatmári magyarság megmutassa értékeit, hagyományait, népzenéjét, néptáncait,

konyhaművészetét - hangsúlyozta Kereskényi Gábor, Szatmárnémeti polgármestere a rendezvény hétfői beharangozó sajtótájékoztatóján a Szatmár.ro helyi hírportál beszámolója szerint.

Az elmúlt 25 év alatt bebizonyosodott, hogy a rendezvénynek van létjogosultsága, és a szatmári magyarság mellett a város román lakosai is szeretik - tette hozzá.

A rendezvénysorozat mögötti összefogást is kiemelte, rámutatva, hogy a nívós kulturális és szabadidős programokat kínáló kulturális fesztivál programja

50 civil szervezet együttműködésének

eredménye. A finanszírozás anyaországi forrásokból, a Szatmár megyei és szatmárnémeti önkormányzat támogatásából, továbbá mintegy 50 szponzor felajánlásából áll össze.

Pataki Csaba, a Szatmár megyei önkormányzat elnöke a jubileumi kiadásra utalva hangsúlyozta, hogy a PMN már kezdetben "szilárd lábakon indult", és "ragadós példává vált", a

mintájára Erdély-szerte szerveznek hasonló magyar napokat.

Magyar Lóránd, az Identitás Alapítvány elnöke a programot ismertetve elmondta: vannak újítások, de a hagyományos programpontokat is megőrizték, és az augusztus 20-i nemzeti ünnepi megemlékezés is része a programnak.

A 25. Partiumi Magyar Napokon a többi között színházi estekkel, filmvetítésekkel, bábelőadásokkal várják a közönséget. Hétvégén a város parkjában,

a Kossuth-kertben folytatódik a program, ahol megnyílik a Borudvar

és a szatmári termékek vására. Sportvetélkedőkkel, gyermekprogramokkal, főzőversennyel, koncertekkel is készülnek.

Fellép a Carson Coma, a Magna Cum Laude, Korda György és Balázs Klári, az Akela, az Aurora Acoustic, a Tárkány Művek, a Magyar Banda, a Góbé Zenekar és a Hot Jazz Band.

A hagyományosan több tízezres tömeget vonzó rendezvénysorozat programja a Partiuminapok.ro honlapon és a közösségi médiában is elérhető.