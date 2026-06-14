Az ötös lottó nyerőszámai és nyereményei

Szerző: MTI

2026. június 14. 06:06

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 24. héten megtartott ötös lottó és Joker számsorsoláson a következő számokat húzták ki:

Nyerőszámok:

7 (hét)

38 (harmincnyolc)

54 (ötvennégy)

68 (hatvannyolc)

72 (hetvenkettő)

Nyeremények:

5 találatos szelvény nem volt;

4 találatos szelvény 64 darab, nyereményük egyenként 659.610 forint;

3 találatos szelvény 3557 darab, nyereményük egyenként 13.000 forint;

2 találatos szelvény 71.391 darab, nyereményük egyenként 2450 forint.

Joker: 151616