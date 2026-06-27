Az ötös lottó nyerőszámai és nyereményei
Szerző: MTI
2026. június 27. 21:03
A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 26. héten megtartott ötös lottó és Joker számsorsoláson a következő számokat húzták ki:
Nyerőszámok:
20 (húsz)
23 (huszonhárom)
43 (negyvenhárom)
56 (ötvenhat)
88 (nyolcvannyolc)
Nyeremények:
5 találatos szelvény nem volt;
4 találatos szelvény 16 darab, nyereményük egyenként 2.532.935 forint;
3 találatos szelvény 1857 darab, nyereményük egyenként 23.900 forint;
2 találatos szelvény 54.860 darab, nyereményük egyenként 3060 forint.
Joker: 761671