Az ötös lottó nyerőszámai és nyereményei

Szerző: MTI

2026. június 27. 21:03

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 26. héten megtartott ötös lottó és Joker számsorsoláson a következő számokat húzták ki:

Nyerőszámok:

20 (húsz)

23 (huszonhárom)

43 (negyvenhárom)

56 (ötvenhat)

88 (nyolcvannyolc)

Nyeremények:

5 találatos szelvény nem volt;

4 találatos szelvény 16 darab, nyereményük egyenként 2.532.935 forint;

3 találatos szelvény 1857 darab, nyereményük egyenként 23.900 forint;

2 találatos szelvény 54.860 darab, nyereményük egyenként 3060 forint.

Joker: 761671