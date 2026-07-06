Ismét emelkedésnek indult a benzin ára
Szerző: holtankoljak.hu, Gondola
2026. július 6. 13:01
Keddtől ismét emelkednek a nagykereskedelmi üzemanyagárak: a 95-ös benzin esetében bruttó 4 forinttal, míg a gázolajnál bruttó 6 forinttal kell többet fizetni, amennyiben a kutak érvényesítik a változást a kiskereskedelmi áraikban is – írja a Holtankoljak.hu.
Hétfőn, a drágulás előtt még a következő átlagárakkal találkozhatnak a tankolni betérők:
95-ös benzin: 582 forint/liter,
gázolaj: 595 forint/liter.