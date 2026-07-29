Beruházási támogatásra pályázhatnak borászok

Szerző: MTi/Gondola

2026. július 29. 21:04

Az innováció új lendületet adhat a magyar borászatnak, ezért augusztus 1-től a bortermelők 20 millió és 250 millió forint közötti támogatásra pályázhatnak olyan beruházásokhoz, amelyek korszerű megoldásokkal segítik a fejlődést – olvasható az Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium közösségi oldalán.

A Közös Agrárpolitika Stratégiai Terv keretében biztosított forrás segíti a magyar borászatokat, hogy korszerűbb,

versenyképesebb technológiákkal új piacokat és fogyasztókat érjenek el.

A támogatás igénybe vehető új borászati és boralapú termékek előállításához szükséges eszközök beszerzésére, alkoholmentesített vagy csökkentett alkoholtartalmú termékek fejlesztésére, továbbá környezetkímélő,

könnyített csomagolóanyagok és az ezekhez kapcsolódó technológiák

bevezetésére – írták.



Jelentkezni konzorciumi formában is lehet, a pályázathoz innovációs tervet kérnek. A benyújtási határidő augusztus 31., a pályázat részleteit az agrártárca honlapján ismertetik.