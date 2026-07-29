Beruházási támogatásra pályázhatnak borászok
Az innováció új lendületet adhat a magyar borászatnak, ezért augusztus 1-től a bortermelők 20 millió és 250 millió forint közötti támogatásra pályázhatnak olyan beruházásokhoz, amelyek korszerű megoldásokkal segítik a fejlődést – olvasható az Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium közösségi oldalán.
A Közös Agrárpolitika Stratégiai Terv keretében biztosított forrás segíti a magyar borászatokat, hogy korszerűbb,
versenyképesebb technológiákkal új piacokat és fogyasztókat érjenek el.
A támogatás igénybe vehető új borászati és boralapú termékek előállításához szükséges eszközök beszerzésére, alkoholmentesített vagy csökkentett alkoholtartalmú termékek fejlesztésére, továbbá környezetkímélő,
könnyített csomagolóanyagok és az ezekhez kapcsolódó technológiák
bevezetésére – írták.
Jelentkezni konzorciumi formában is lehet, a pályázathoz innovációs tervet kérnek. A benyújtási határidő augusztus 31., a pályázat részleteit az agrártárca honlapján ismertetik.