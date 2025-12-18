Bóka János: az Európai Unió Bírósága átlépett egy határt

Szerző: Gondola/MTI

2025. december 18. 13:07

Az Európai Unió Bírósága átlépett egy határt - így értékelte az európai uniós ügyekért felelős miniszter a lengyel alkotmánybírósággal kapcsolatos csütörtöki uniós bírósági döntést a Facebook-oldalán.

Bóka János azt írta: "a mai napon az Európai Unió Bírósága helyt adott az Európai Bizottság Lengyelország ellen indított keresetének, és kimondta, hogy a lengyel alkotmánybíróság nem tekinthető független és pártatlan bíróságnak az uniós jog értelmében".

"Mindenekelőtt fontos rögzíteni: a lengyel alkotmánybíróság összetételének és működésének minősítése nem tartozik az Európai Unió hatáskörébe, az alkotmányos intézményrendszer kialakítása kizárólag nemzeti hatáskör" - emelte ki a miniszter.

Hozzátette:

amikor a bíróság egy nemzeti alkotmánybíróság legitimitását kérdőjelezi meg, "akkor már nem jogértelmezést végez, hanem alkotmányos puccsot hajt végre", súlyosan túllépve a szerződésekben rögzített hatáskörein.

Különösen aggasztónak nevezte, hogy a döntés az uniós jog elsőbbségére hivatkozva próbálja felülírni a tagállamok alkotmányos identitását; ez szerinte súlyos szereptévesztés és a szerződésekben rögzített hatáskörmegosztás felrúgása.

"Pontosan az ilyen döntések miatt indítottuk el az Európai Unió hatásköreinek átfogó átvilágítását. Ha nincs világos határ a tagállami szuverenitás és az uniós hatáskörök között, akkor végső soron nincs valódi európai együttműködés sem - csak birodalomépítés" - közölte Bóka János.