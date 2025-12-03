Brüsszel az orosz szankciók ügyében is megkerülné a tagállamokat?

Szerző: Gondola

2025. december 3. 17:05

Az Európai Bizottság egy jogi kiskapu alkalmazásával próbálja rávenni Belgiumot, hogy vonja vissza vétóját az Ukrajnának szánt, mintegy 140 milliárd eurós „jóvátételi hitel” ügyében, Magyarország és Szlovákia vétóját pedig újabb jogi trükközéssel kerülnék meg.

A brüsszeli testület szerint az EU-szerződés 122. cikke lehetővé tenné, hogy az Oroszország elleni szankciók meghosszabbításáról ne egyhangú, hanem minősített többségi döntéssel határozzanak. Ez megszüntetné annak veszélyét, hogy Magyarország vagy Szlovákia vétója miatt egyik napról a másikra lejárjanak a szankciók, és Oroszország visszakövetelhesse az EU-ban befagyasztott vagyonát.

Belgium azért blokkolja a hitelhez szükséges döntést, mert tart attól, hogy az Oroszországnak átutalt pénzeket később az országán kérhetnék számon, mivel a legtöbb – mintegy 180 milliárd eurónyi – befagyasztott orosz vagyon az Euroclear belga letétkezelőnél van.

Brüsszel ezért olyan megoldást keres, amely egyszerre garantálja a szankciók hosszú távú fennmaradását és kezelhetővé teszi a belga kockázatokat.

A Bizottság értelmezése szerint, ha megszületik a döntés a jóvátételi hitelről, az olyan gazdasági helyzetet teremt, amely indokolja a 122. cikk alkalmazását – így a szankciók meghosszabbítása hároméves ciklusokra kerülhetne át, és nem igényelne egyhangúságot. A cél most elsősorban Belgium meggyőzése, hogy a decemberi EU-csúcs előtt sikerüljön megállapodni az Ukrajna pénzügyi összeomlását megelőző konstrukcióról.