Donald Trump: Minden eddiginél közelebb van az ukrajnai háború lezárása

Szerző: Gondola

2025. december 16. 13:05

Donald Trump amerikai elnök szerint minden eddiginél közelebb van az ukrajnai háború lezárása. A Fehér Házban nyilatkozva elmondta, hogy a Berlinben zajló ukrán–európai–amerikai egyeztetések eredményesek voltak, és „a dolgok elég jól haladnak”.

Trump beszámolt arról, hogy hosszú telefonbeszélgetést folytatott Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, valamint több európai ország vezetőjével és a NATO főtitkárával. Elismerően szólt az európai partnerek hozzáállásáról az amerikai béketörekvésekhez.

Az amerikai elnök szerint jelenleg azon dolgoznak, hogy összehangolják az ukrán és az orosz álláspontot, és úgy véli, Oroszország alapvetően érdekelt a háború lezárásában, bár mindkét fél hozzáállása időnként ingadozó. Megerősítette, hogy nemrég személyesen beszélt Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.

A háborút követő biztonsági garanciák kidolgozását Európával közösen tervezik, Trump szerint Európának meghatározó szerepe lesz annak biztosításában, hogy a konfliktus ne újuljon ki.