Fidesz: a kormány fizesse ki a családi tulajdonban lévő benzinkutaknak, ami jár!
A Fidesz azt követeli a kormánytól, hogy haladéktalanul fizesse ki a kárenyhítő támogatást a kisebb, független benzinkutak számára.
Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója az MTI-hez szombaton eljutatott közleményében hangsúlyozta,
a kormányváltás nem teszi meg nem történtté a megállapodást
a kisbenzinkutakkal.
Emlékeztetett: az Orbán-kormány bevezette az üzemanyagárstopot, hogy megvédje a magyar családokat az egekbe szökő benzináraktól, ezzel egyidejűleg megállapodott a kisebb, független benzinkutakkal, hogy kompenzálja az ebből adódó veszteségeiket.
Az azóta hivatalba lépett Tisza-kormány azonban
semmit sem tett a megállapodás végrehajtása érdekében, igyekszik "elsunnyogni" a kifizetést
- mutatott rá az ellenzéki párt kommunikációs igazgatója.
"Ami jár, az jár, a Fidesz követeli, hogy Magyar Péter kormánya haladéktalanul fizesse ki a kárenyhítő támogatást!" - írta közleményében Havasi Bertalan.