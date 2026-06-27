Fidesz: a kormány fizesse ki a családi tulajdonban lévő benzinkutaknak, ami jár!

Szerző: MTI

2026. június 27. 16:04

A Fidesz azt követeli a kormánytól, hogy haladéktalanul fizesse ki a kárenyhítő támogatást a kisebb, független benzinkutak számára.

Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója az MTI-hez szombaton eljutatott közleményében hangsúlyozta,

a kormányváltás nem teszi meg nem történtté a megállapodást

a kisbenzinkutakkal.

Emlékeztetett: az Orbán-kormány bevezette az üzemanyagárstopot, hogy megvédje a magyar családokat az egekbe szökő benzináraktól, ezzel egyidejűleg megállapodott a kisebb, független benzinkutakkal, hogy kompenzálja az ebből adódó veszteségeiket.

Az azóta hivatalba lépett Tisza-kormány azonban

semmit sem tett a megállapodás végrehajtása érdekében, igyekszik "elsunnyogni" a kifizetést

- mutatott rá az ellenzéki párt kommunikációs igazgatója.

"Ami jár, az jár, a Fidesz követeli, hogy Magyar Péter kormánya haladéktalanul fizesse ki a kárenyhítő támogatást!" - írta közleményében Havasi Bertalan.