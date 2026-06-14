Fidesz: Magyarországon ma nincs migránstábor, felszólítjuk Magyar Pétert, hogy ne is legyen!

Szerző: NKT

2026. június 14. 12:34

Magyar Péter összevissza beszél, a tények nem őt igazolják. Magyarországon ma nincs migránstábor. Se Vitnyéden, se máshol. Azért nincs, mert

az Orbán-kormány nem hozott létre egyetlen egyet sem, a korábban működő migránstáborokokat pedig bezárta.

A Fidesz követeli, hogy Magyar Péter se hozzon létre migránstáborokat Magyarországon, ezért haladéktalanul jelentse be, hogy nem hajtja végre az EU migrációs paktumát!

Havasi Bertalan,

a Fidesz kommunikációs igazgatója

Kiadó: FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség