Keane szerint félidőben kettő-nullra vezethetett volna a Fradi

Szerző: MTI, Gondola

2025. november 28. 08:08

Noha a Fenerbahce jobb volt, a Fradi állt közelebb a győzelemhez.

Robbie Keane, a Ferencváros vezetőedzője szerint a csapata kiváló teljesítményt nyújtott csütörtökön a Fenerbahce vendégeként elért 1-1-es döntetlen alkalmával a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának ötödik fordulójában.

Robbie Keane, a Ferencváros vezetőedzője (k) és a csapat tagjai a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának 5. fordulójában játszott Ferencvárosi TC - Fenerbahce mérkőzés végén Isztambulban a Sükrü Saracoglu stadionban 2025. november 27-én. A Ferencváros csapata 1-1-es döntetlent ért el. MTI/Koszticsák Szilárd

A 45 éves ír szakember a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón elmondta, soha nem azért küldi a pályára a tanítványait, hogy döntetlent érjenek el, hanem azért, hogy nyerjenek.

"Az én mentalitásom az, hogy minden alkalommal győzelemre játszunk, de az élet és a futball produkál olyan eseményeket, amelyeknél előfordul, hogy el kell fogadnunk a döntetlent" - fogalmazott Keane. "Isztambulban ebbe a stadionba szinte lehetetlen idejönni és csak úgy nyerni. Ezért azt gondolom, hogy kiváló teljesítményt nyújtottak a futballistáim, akik minden dicséretet megérdemelnek. Az első félidő végén két góllal vezethettünk volna, miközben az ellenfélnek igazán nagy helyzete nem is volt a szünetig".

Keane az MTI kérdésére elmondta, szándékosan állította össze a Naby Keita, Gavriel Kanichowsky, Kristoffer Zachariassen triót a középpálya közepére.

"Bizonyos mérkőzések esetében bizonyos játékosokra van szüksége egy edzőnek. Naby nagy rutinnal rendelkezik az ehhez hasonló összecsapások szempontjából, ismeri ezt a hangulatot, a helyszínt, és nyugodtan állt hozzá a feladatához. De ugyanilyen nyugodt volt két társa is, miközben mindketten rengeteg futottak labda nélkül. Azt gondolom, hogy most sikerült eltalálnunk a középpálya összeállítását is" - jelentette ki Keane.

Kollégája, Domenico Tedesco úgy vélte, nyerni akartak, meg is próbálták, de ezúttal nem jártak sikerrel.

"Fontos, hogy jól reagált a csapat egygólos hátrányban egy ilyen fizikálisan erős ellenféllel szemben, amely ráadásul a cseréivel további fizikalitást tudott a pályára vinni" - mondta a 40 éves tréner, aki hozzátette, az európai kupaporondon sosem könnyű kiemelkedően eredményesnek lenni, és most el kell fogadniuk, hogy egyelőre nyolc pontot sikerült gyűjteniük.

"Nyilván befolyásolták a meccs kimenetelét, hogy vannak hiányzóink, de akik most a pályán voltak, azok jól futballoztak, többen ráadásul olyan poszton, amelyen általában nem szoktak játszani" - jelentette ki Tedesco.

A magyar bajnok legközelebb december 11-én a skót Glasgow Rangers együttesét fogadja az alapszakasz hatodik körében.