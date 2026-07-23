Franciaországban csaknem hatezeren vesztették életüket a júniusi hőhullámban

Szerző: MTi/Gondola

2026. július 23. 07:03

Franciaországban 5764 többlethalálozást regisztráltak a június 17. és július 2. közötti szélsőséges hőhullám idején. Az áldozatok fele három nap alatt, június 25. és 27. között vesztette életét. Ilyen magas számra a 2003-as történelmi hőhullám óta nem volt példa - jelentette be szerdán a párizsi egészségügyi minisztérium szakszolgálata.

Ez a halálozási növekedés -, amelybe minden halálokot beszámítottak, és amelyet még nem lehet bizonyosan a hőségnek tulajdonítani -, "minden 15 év feletti korcsoportban" megfigyelhető volt, "45 éves kor felett pedig jelentős növekedéssel", amit a közegészségügyi ügynökség "példátlannak" tart.

A legelső számok közzététele óta, amelyek fokozatosan válnak egyre pontosabbá,

a halálozási statisztikák heves politika csatározásokat eredményeztek,

miután az ellenzék azzal vádolja a kormányt, hogy nem készült fel az éghajlatváltozás miatti szélsőséges időjárási viszonyokra.

A június végén Franciaországot 16 napig sújtó rendkívüli hőhullám szinte elviselhetetlen körülményeket eredményezett, valamennyi korosztályt egybe véve a hőguta és a kiszáradás miatt szükséges orvosi beavatkozások száma hatszorosára, illetve négyszeresére nőtt. A korai és júniusban példátlan kánikula alatt idén három olyan nap is volt, amikor a legmelegebb átlaghőmérsékleteket mérték az országban 1947 óta.

A 2003 augusztusában három hétig tartott történelmi hőhullámnak 15 ezer áldozata volt

Franciaországban, főként idősek, akik közül sokan orvosi felügyelet alatt álló idősek otthonában, de többen közülük saját otthonukban, egyedül éltek. Az idei júniusi hőhullámot a szakemberek intenzívebbnek tartják a 2003-asnál, és szinte az egész francia népességet érintette a 96-ból 92 megyében egy olyan időszakban, amikor még tartott a tanítás az iskolákban, és a szabadságolások időszaka sem kezdődött meg.

A mostani többlethalálozás kétharmada is 75 éves és annál idősebb embereket érintett,

akik az egészségük miatt kiszolgáltatottabbak. A hőhullám idén azonban a 45-64 éves korosztály számára is rendkívül halálosnak bizonyult, 979 halálesettel, ami 55 százalékos növekedés az év ezen időszakában ebben a korosztályban várható halálozásokhoz képest.

Ezek az adatok még mindig nem véglegesek, azokat a szakszolgálat őszre várja, de a tendencia megerősíti a klímaváltozásnak az egészségre gyakorolt erős hatását.

A júniusi 5764 halálesetet megelőzően az idei év első hőhulláma alatt május 24. és 28. között háromszáz többlethalálozást regisztráltak. Az első hőhullám rövidebb és kevésbé intenzív volt, mint a júniusi.

Tavaly a szakszolgálat végleges összesítése szerint 5700 olyan halálesetet jelentettek, amelyet a 2025-ös nyár folyamán hőhatásnak tulajdonítottak.