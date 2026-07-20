Megvan a Ferencváros következő ellenfele az Európa-ligában

Szerző: MTI, Gondola

2026. július 20. 14:04

Ha az FTC búcsúztatja a Twentét, a Fenerbahce–Gornik Zabrze párharc győztesével találkozik a selejtező harmadik körében.

Amennyiben a Ferencváros túljut a holland Twente együttesén, úgy a labdarúgó Európa-liga selejtezőjének harmadik fordulójában török vagy lengyel ellenfél vár rá. A svájci Nyonban hétfőn tartott sorsoláson három párharcból kerülhetett ki a kiemelt magyar kupagyőztes következő riválisa,

amely végül a Fenerbahce és a Gornik Zabrze összecsapás továbbjutója lesz.

Az FTC vagy a Twente az első felvonást vívja majd hazai pályán. A lehetséges ellenfelek között még az osztrák Sturm Graz és a skót Hearts, illetve a moldovai Sheriff Tiraspol és az izraeli Makkabi Tel-Aviv volt. A selejtező harmadik fordulójának első mérkőzéseit augusztus 6-án, míg a visszavágókat egy héttel később rendezik.